Microsoft назвала дату окончательной смерти Windows Vista

В апреле 2017 г. компания Microsoft прекратит расширенную поддержку ОС Windows Vista. Основная поддержка системы было остановлена в апреле 2012 г. Windows Vista, выпущенная в 2007 г., на протяжении всего своего существования вызывала критику пользователей и неоднократно становилась объектом судебных разбирательств.

Microsoft убивает Windows Vista

С 11 апреля 2017 г. компания Microsoft полностью прекратит поддержку операционной системы Windows Vista, выпустив напоследок последние патчи к ней. По состоянию на январь 2017 г. эта ОС была установлена менее чем на 1% ПК, использующих системы Microsoft, сообщает исследовательская фирма Net Applications. По утверждениям самой Microsoft, сейчас различные версии Windows используются на 1,5 млрд ПК, то есть количество устройств с Windows Vista составляет около 14 млн. Это не так много в сравнении с более старой Windows ХР, доля которой превышает 9% от всех Windows-компьютеров.

Windows Vista, выпущенная в январе 2007 г., достигла наибольшей популярности примерно через два-три года после релиза. Однако ее востребованность даже в этот период была меньшей, чем у других ОС Microsoft – систему установили всего 20% пользователей Windows. Из розничной дистрибуции Windows Vista была изъята в октябре 2010 г., еще через год ее перестали предустанавливать на ПК.

В момент пиковой популярности Windows Vista в октябре 2009 г. Microsoft выпустила Windows 7, одну из самых удачных своих ОС. Новая система быстро потеснила Windows Vista на рынке – за год ее доля сократилась до 15%, за два года – до 10%. Менее успешными, чем Windows Vista, были только Windows 8 и 8.1, доля которых среди систем Microsoft никогда не превышала 18%, до которых доросла в мае 2015 г.

Основная и расширенная поддержка

Основную поддержку Windows Vista компания Microsoft прекратила в апреле 2012 г., теперь же прекращает расширенную поддержку. Согласно политике Microsoft, основной период поддержки ОС включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня запуска системы в общий доступ или двух лет после выхода следующей версии продукта (в зависимости от того, что закончится позже).

Пользователи Windows Vista массово жаловались на низкую производительность системы

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок выполняются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

Критика Windows Vista

Практически сразу после выпуска Windows Vista, которого пришлось ждать более двух лет, на систему посыпались упреки недовольных пользователей. Одной из причин стало то, что разработчики, чтобы не сорвать в очередной раз сроки релиза, не добавили в систему некоторые обещанные ранее возможности. Кроме того, первые драйверы для ОС оказались недоработанными. Драйвера без подписи на 64-битную версию системы можно было установить только обходными путями. Очень неудобной оказалась Protected Media Path – система защиты премиум-контента от копирования. Кроме того, Windows Vista ограничивала возможность работы с инструментами защиты от посторонних разработчиков. При этом Microsoft позиционировала продукт как самую безопасную ОС.

Примерно через год после старта продаж провал Windows Vista стал очевиден – она не смогла вытеснить с рынка Windows ХР. В розничных магазинах пользователи просили заменить предустановленную Windows Vista на Windows ХР прямо в момент покупки. Систему упрекали в низкой производительности и плохой совместимости со многими продуктами. В 2013 г. бывший исполнительный директор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) отметил, что из всех неудач «больше всего сожалеет» о крахе Windows Vista.

Судебные процессы

Windows Vista стала объектом нескольких исков, поданных против Microsoft в 2006-2009 гг. Компания Symantec обвиняла разработчиков ОС в незаконном использовании проприетарных кодов при создании продукта. Французский телеведущий Филипп Гильда (Philippe Gildas) оспаривал права Microsoft на торговую марку Vista. Компания Google судилась с Microsoft из-за несовместимости поисковых механизмов Windows Vista со своей продукцией. Пользователи из США подали иск, в котором жаловались на необходимость платить за установку Windows ХР вместо Windows Vista.

Самым резонансным стал иск против Microsoft, поданный в марте 2008 г. двумя американскими пользователями в связи с наклейками Windows Vista Capable. Наклейки должны были маркировать те компьютеры, аппаратные характеристики которых являются достаточными для установки Windows Vista. Однако на деле эта маркировка присутствовала на устройствах, которые не могли эффективно работать с этой ОС, или могли, но только с ее базовой версией. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что руководство Microsoft знало заранее об обмане потребителей.