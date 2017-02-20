К российским новостным агрегаторам причислены «Яндекс», Mail.ru, Microsoft и другие

Роскомнадзор затребовал от шести новостных агрегаторов данные о суточной посещаемости. Те из них, чья посещаемость окажется выше 1 млн в сутки, будут внесены в особый Реестр, и к ним будут применяться требования, применяемые к агрегаторами.

Кто оказался новостным агрегатором

К завтрашнему дню 21 февраля 2017 г. Роскомнадзор ждет отчетов о суточной посещаемости от «новостных агрегаторов». Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Уведомление о необходимости предоставить сведения о суточной посещаемости было направлено Роскомнадзором агрегаторам 10 февраля.

В том же сообщении ведомства перечислены ресурсы, которые Роскомнадзор считает новостными агрегаторами. В их перечень вошли Новостные страницы «Яндекса», Google, Mail.ru и «Рамблера» news.yandex.ru, news.google.com, news.mail.ru и news.rambler.ru, ресурс smi2.ru и новостная страница Microsoft msn.com.

Как Роскомнадзор с ними поступит

Как сообщает Роскомнадзор, новостные агрегаторы, которые посещают более одного миллиона пользователей в сутки, должны будут предоставить в Роскомнадзор сведения о своем владельце.

«В результате будут приняты решения о включении того или иного информационного ресурса в реестр новостных агрегаторов. Его владельцу будет направлено уведомление об этом, где также будут указаны требования законодательства Российской Федерации, предъявляемые к новостным агрегаторам», - сообщает Роскомнадзор.

Ответственность за агрегацию

1 января 2017 г. в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений и в закон «Об информации». Поправки установили определение владельца новостного агрегатора, его обязанности и административную ответственность за нарушения законодательства.

«Яндекс», Google, Mail.ru, «Рамблер», Smi2.ru и Microsoft рискуют стать

официальными новостными агрегаторами со всей возлагаемой по закону ответственностью

По тем же поправкам на Роскомнадзор была возложена обязанность вести Реестр новостных агрегаторов и составлять протоколы об административных правонарушениях.

Согласно этим поправкам, агрегаторы должны проверять достоверность публикуемой информации за исключением информации, получаемой от зарегистрированных в России СМИ. Административная ответственность за нарушение закона составляет до 3 млн руб., но во время адаптационного периода до конца марта 2017 г. меры ответственности к новостным агрегаторам не применяются, заявляет Роскомнадзор.

Как подчеркивает ведомство в своем сообщении, поправки к КоАП и 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» готовились Роскомнадзором «в тесном взаимодействии с интернет-отраслью».