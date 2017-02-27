Россиянка украла 9,5 млн руб. через «мобильный банк»

Жительница Пермского края разработала эффективную методику массового хищения средств с банковских карт с помощью услуги «мобильный банк». Это позволило ей вывести 9,5 млн. руб. со счетов 44 человек. Основа метода – скупка ненужных sim-карт у их владельцев через социальные сети.

Кража средств в Пермском крае

Жительница Пермского края обвиняется в краже p9,5 млн у пользователей услуги «мобильный банк». Соответствующее уголовное дело было направлено в суд местной прокуратурой. Обвиняемая Алла Федосеева проживает в Краснокамске и уже имеет две судимости.

В общей сложности от действий Федосеевой пострадало 44 человека, каждый из которых потерял от p20 до p45 тыс. Среди потерпевших есть не только жители Пермского края, но и граждане из Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Челябинской и Тюменской областей, а также Краснодарского края. Потерпевшие подали иски о возмещении материального ущерба.

Действия Федосеевой классифицируются согласно пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ как «кража с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело насчитывает 20 томов. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы и принудительный возврат похищенных средств.

Технология кражи через «мобильный банк»

В ходе расследования выяснилось, что в 2012-2014 гг. Федосеева приобретала у владельцев ненужные им sim-карты различных операторов, размещая объявления о покупке в соцсетях. После этого она запрашивала в сервисных центрах операторов информацию о предыдущих пользователях. Запрос отправлялся из личного кабинета на сайте оператора.

Украсть деньги с банковской карты можно с помощью «мобильного банка», фишинга или вредоносного ПО

Конкретно Федосееву интересовали сведения об услуге «мобильный банк», которой пользовались прежние владельцы sim-карт. «Мобильный банк» – это sms-сервис, с помощью которого можно получать информацию по кредитным картам, а также совершать транзакции с мобильного телефона. Поскольку многие владельцы номеров, продав sim-карту, забывали отключать услугу, Федосеева получала возможность перемещать их денежные средства.

Федосеева уже дважды была судима за кражу денежных средств – в 2015 г. и 2016 г. В первый раз она была вынуждена уплатить штраф в размере p100 тыс., во второй раз наказания не последовало по причине амнистии.

Способы хищения средств с банковских карт

Незаконный вывод средств с кредитных карт с помощью мобильных устройств – достаточно распространенное явление. Услуга «мобильный банк» чаще всего используется в том случае, если жертва потеряла или забыла где-либо свой мобильный телефон. Например, несколько дней назад стало известно о случае, когда жительница Комсомольска-на-Амуре забыла свой телефон в такси, что дало таксисту возможность вывести средства с ее карты через «мобильный банк». Таксист, задержанный правоохранительными органами, уже имеет судимость, сейчас ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Основные способы хищения средств с банковских карт – это подключение к банкоматам специальных приборов, фишинг и использование вредоносных программ. Во время фишинговой акции преступники звонят жертвам, представляются сотрудниками банка и запрашивают данные о кредитной карте. Многие пользователи соглашаются предоставить информацию.

Все более распространенным становится использование вредоносных программ. Например, в январе 2017 г. стало известно о массовых случаях кражи средств с банковских карт с помощью вредоносного ПО, которое распространялось под видом игры Pokemon Go. Программа перехватывала SMS, присланные банком, а также обеспечивала доступ к интернет-банкингу. Для максимально широкого распространения ПО преступники воспользовались популярностью игры Pokemon Go, официальный релиз которой в России до сих пор не состоялся.