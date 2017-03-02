Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР

«Укртелеком» отключил связь на территориях ДНР и ЛНР. Власти этих непризнанных республик обвиняют компанию в удаленном выведении из строя ПО телекоммуникационного оборудования Huawei и Juniper. Впрочем, фиксированная телефонная связь в республиках уже восстановлена.

Национализация «Укртелекома»

Власти расположенных на территории Украины двух непризнанных государств – Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) – приняли решение о национализации работающих в этих республиках украинских предприятий. Речь идет, в первую очередь, о предприятиях украинского магната Рината Ахметова, включая крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком».

В ответ «Укртелеком» заявил, что ввиду потери контроля над своими узлами, расположенными на территории ДНР и ЛНР, оператор с 1 марта 2017 г. прекратил обслуживание своих абонентов в этих регионов. В результате без телефонной связи и интернета осталось около 200 тыс. абонентов.

Из Киева удалили ПО и лицензии Huawei и Juniper

Власти самопровозглашенных республик уже начали работы по восстановлению работы сети «Укртелекома». Как рассказал CNews министр связи ДНР Виктор Яценко, утром 1 марта 2017 г. из Киева началось дистанционное отключение оборудования «Укртелекома».

«На оборудование Huawei HW 9312 были удалены операционная система и лицензии, на оборудование Juniper MX 960 полностью удалили конфигурации», - пояснил Яценко. Но по состоянию на вечер 1 марта властям непризнанных республик удалось взять под контроль сеть оператора и восстановить работу услуг фиксированной телефонии.

После национализации «Укртелекома» в ДНР и ЛНР

с оборудования Huawei и Juniper были дистанционно удалены ПО и настройки

А вот интернет пока не работает. Также не работает принадлежащая «Укртелекому» сотовая сеть стандарта 3G «Тримоб». Кроме того, в сети фиксированной телефонии связь работает только между ДНР и ЛНР.

Яценко объясняет, что внешнее соединение с «материковой» Украиной пока включать опасно, так как в этой схеме задействована сигнализация ОКС-7, что «создает уязвимость». Но 2 марта должно быть восстановлено телефонное соединение с Россией.

Без «Астелита»

Одновременно стало известно, что на территориях ДНР и ЛНР прекратил работу украинский сотовый оператор «Астелит» (бренд Lifecell). Другой украинский сотовый оператор – «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) – на территориях ДНР и ЛНР был национализирован еще два года назад. Сейчас на базе его оборудования непризнанные республики создали собственного сотового оператора «Феникс».

Таким образом, из крупных сотовых операторов Украины сейчас на территориях ДНР и ЛНР продолжает работать только «дочка» МТС, которая оказывает услуги под брендом Vodafone.