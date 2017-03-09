Погиб знаменитый русский хакер Крис Касперски

Разработчики ПО обсуждают обстоятельства гибели коллеги – программиста Николая Лихачева, известного также под псевдонимом Крис Касперски. Живший в США Лихачев, по данным полиции, совершил неудачный прыжок с парашютом и после нескольких дней в реанимации скончался.

Последний прыжок

Стали известны подробности гибели в США российского хакера Николая Лихачева, известного под псевдонимами Крис Касперски и мыщъх.

40-летний программист попал в реанимацию после неудачного прыжка с парашютом в феврале 2017 г.

Как пишет издание The Daytona Beach со ссылкой на результаты полицейского отчета, после приземления у Николая Лихачева были диагностированы сложный перелом левой ноги и черепно-мозговая травма. Парашютиста в бессознательном состоянии нашли неподалеку от палатки и перевезли в госпиталь – медицинский центр Галифакса.

Полицейские отметили, что обнаружили среди вещей Лихачева экшн-камеру, однако неизвестно, есть ли на ней запись злополучного прыжка. Также не оказалось свидетелей приземления программиста.

Тело программиста кремируют

Позже появилась неподтвержденная официально информация о том, что после нескольких дней госпитализации состояние программиста ухудшилось, и врачи 18 февраля приняли решение отключить его от аппаратов, поддерживавших жизнь пострадавшего.

Николай Лихачев, более известный как Крис Касперски

Сейчас трагедию обсуждают на форумах разработчиков ПО, по словам знакомых с ситуацией людей, Николай Лихачев оставил после себя завещание, по которому его тело будет кремировано, а прах передан отцу программиста.

Американские журналисты отмечают, что в активе Лихачева было 200 прыжков с парашютом, в основном в рамках программы спортивного центра Skydive DeLand. Судя по записям в Twitter-аккаунте программиста, прыжками он увлекался не первый год.

Крис Касперски: «Своей смертью я не умру»

Николай Лихачев – активный участник популярной в свое время эхоконференции Фидо – написал около двух десятков книг и написал множество статей для профильных изданий, посвященных защите информации и оптимизации программ, компьютерным вирусам и дизассемблированию.

В 2008 г. он начал удаленно работать на американскую компанию Endeavor Security, которая занималась безопасностью компьютеров и сетей, и вскоре сам переехал в США. «С моей натурой, склонной к приключениям и авантюризму, своей смертью я не умру точно. Рано или поздно меня пристрелят.

Тем более, что я напрашиваюсь в горячую точку, но, чтобы меня туда взяли, необходимо хотя бы 15 раз отжаться в течение двух минут в полной экипировке», - отмечал в одном из своих последних интервью Николай Лихачев.