Стратегические ядерные ракеты США были взломаны

В пусковой системе американских ядерных ракет Minuteman обнаружены уязвимости, благодаря которым хакеры могут запускать их или откладывать запуск на свое усмотрение. К исследованию уязвимостей властей побудил инцидент 2010 г., когда эти ракеты исчезли с пусковых мониторов. Производитель ракет Boeing уверяет, что они хорошо защищены от хакеров, хоть и приняты на вооружение в 1970 г.

Инцидент в Вайоминге

Американские ядерные ракеты можно хакнуть, и правительство страны об этом знает, сообщает издание The New York Times. По данным газеты, это выяснилось после инцидента 2010 г., во время которого 50 стратегических ракет класса Minuteman таинственным образом исчезли с пусковых мониторов. Ракеты находились в своих пусковых шахтах на подземной базе ВВС США им. Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг.

Участники группы запуска не могли восстановить контроль над ракетами в течение часа. То есть, около часа Minuteman нельзя было запустить, если бы вдруг президент страны отдал такой приказ. Согласно чрезвычайному протоколу, в случае ядерной атаки со стороны другой страны, у президента США есть всего от 3 до 6 минут чтобы решить, пускать ли ответные снаряды, и эти снаряды должны быть пущены сразу после принятия решения.

Кроме того, в течение этого часа пусковая группа не могла даже понять, не запускает ли их собственные ракеты враг. Minuteman запускаются, получив короткую команду в виде фрагмента компьютерного кода, и им безразлично, кто этот код прислал. Ракеты, о которых идет речь, хранились прямо в пусковых гнездах, в полной готовности к запуску, что является нормальной оборонной практикой для США, России и других ядерных держав.

Уязвимости Minuteman

О случившемся тут же узнали в Белом доме. ВВС США провели расследование, которое показало, что в подземном компьютере была неправильно установлена монтажная плата, что и привело к сбою. Компьютер починили, однако президент Барак Обама (Barack Obama) отдал распоряжение проверить ядерное вооружение страны на наличие любых уязвимостей.

Ядерная ракета Minuteman после запуска

Таковые были найдены. Как выяснилось, те же Minuteman можно хакнуть. В пусковом механизме было обнаружено две уязвимости. Во-первых, в пусковой шахте есть специальная антенна, через которую передается команда запуска, если основной пульт по какой-то причине не работает. Эта запасная антенна принимает команды, например, с самолета, если их не получается отдать из-под земли. Через антенну хакер может остановить работу системы управления полетом и вывести ракеты из строя, после чего на восстановление их рабочего состояния понадобятся дни или недели. Вторая уязвимость – это сложная система подземных коммуникаций, которые объединяют в одну систему все пусковые шахты. Получив доступ к одному кабелю, злоумышленник может контролировать всю систему.

Как предполагает The New York Times, наличие брака в технике вызвано тем, что военные ведомства США не контролируют в полной мере логистическую цепочку поставки компонентов для ядерного оружия, а также его разработку и обслуживание. Аппаратуру и ПО ведомства получают в готовом виде от коммерческих поставщиков, и используют эти продукты для создания критически важных сетей.

Похожие случаи

Это не первый случай, когда правительство США находит уязвимости в своей военной технике. В середине 1990-х Пентагон обнаружил брешь в защите, через которую посторонние хакеры могли перехватить контроль над ключевым передатчиком военно-морской радиосвязи, расположенным в штате Мэн. Через передатчик осуществлялось командование запуском ядерных ракет, размещенных в Атлантическом регионе.

После этого открытия американские ВМС внесли изменения в процедуру запуска ядерных ракет с подводных лодок. Ни один экипаж не запустит ракету, получив на то приказ, если этот приказ не подтвержден по другому каналу.

Дальность поражения Minuteman составляет 13 тыс. км

Проблема устаревших Minuteman

Minuteman – это твердотопливные ракеты межконтинентального действия с дальностью поражения до 13 тыс. км, которые запускаются с земли. Разработка первых Minuteman длилась с 1957 г. по 1962 г. Третье и последнее поколение этих ракет было принято на вооружение армией США в 1970 г. Предполагается, что они будут служить до 2030 г. За все время существования проекта Minuteman было произведено 2,4 тыс. ракет, каждая стоила государству около $7 млн. Ракеты производит компания Boeing.

Boeing уверяет, что Minuteman хорошо защищены от хакеров. Однако, по словам Пегги Морс (Peggy Morse), директора программ стратегических ракетных систем компании Boeing, у ракет есть «возрастные» недостатки. Например, очень старая система командования и управления. В ней есть сеть под названием HICS (укрепленная межсистемная кабельная система), которая сделана на основе медного провода, и ограничена в пропускной способности. При этом Морс заявляет, что, несмотря на возраст, система «очень безопасна», как и весь механизм запуска в целом.