У Росгвардии появилась собственная киберразведка

Росгвардия пополнилась подразделением, которое будет заниматься киберразведкой. Пока что его главная задача – отслеживать в соцсетях экстремистские угрозы, но круг полномочий может быть расширен. Росгвардия официально отрицает ее существование, потому что по закону не имеет права заниматься такой деятельностью.

Новое подразделение Росгвардии

В Росгвардии появилось новое подразделение, которое будет отвечать за киберразведку. Его первоочередная задача – отслеживать активность граждан в соцсетях, выявляя там случаи экстремизма. О создании подразделения сообщило информационное агентство «Росбалт».

Активность нового подразделения не ограничится соцсетями – поиск угроз будет проводиться по всему интернету. Киберразведка также будет принимать меры к отражению возможных атак. Основной целью подразделения будет противодействие экстремизму, однако в будущем список задач может быть расширен. Как утверждает источник «Росбалта» в правоохранительных органах, в подразделении обсуждается создание комплексной системы наблюдения за интернетом.

Статус и личный состав

Сама Росгвардия информацию официально опровергла, назвав сведения недостоверными.

По данным «Росбалта» киберразведка считается отделом по информационно-аналитическому обеспечению деятельности Росгвардии. Дело в том, что по действующим законам, Росгвардия не имеет отношения к оперативно-розыскной деятельности и не может ее осуществлять. В будущем вероятны изменения законодательства в этой части. Создание отдела по информационно-аналитическому обеспечению пресс-служба Росгвардии никак не прокомментировала.

В Росгвардии появилось киберразведывательное подразделение

В настоящий момент новое подразделение комплектует личный состав выходцами из силовых ведомств и специалистами в области ИКТ. Главой киберразведки была назначена Лариса Горячко, в прошлом – сотрудник оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу, а также центрального аппарата МВД. У Горячко есть опыт в расследовании деятельности крупных предприятий и случаев коррупции.

Росгвардия и ИКТ

Если говорить о сфере ИКТ, то до этого момента у Росгвардии было только право ограничивать использование каналов и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Само ведомство имеет возможность приоритетного использования этих каналов и средств. Данные полномочия были закреплены за Росгвардией президентским указом в октябре 2016 г.

Исторически у Росгвардии накопился определенный опыт в противостоянии киберугрозам – в январе 2017 г. ведомство подверглось масштабной DDos-атаке, в которой было задействовано 160 тыс. IP-адресов.

Дополнительные полномочия

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) – это федеральный орган исполнительной власти, который занимается обеспечением территориальной целостности страны, охраной общественного порядка и борьбой с терроризмом. Росгвардия регулирует оборот оружия и работу частных охранных компаний. Эта структура, созданная 5 апреля 2016 г., напрямую подчиняется президенту РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в состав Росгвардии могут перейти Главное управление по противодействию экстремизму и Управление по государственной защите МВД. Эту информацию ведомство также опровергло. По словам представителей Росгвардии, поле ее деятельности определено президентским указом от 5 апреля 2016 г. и федеральным законом от 3 июля 2016 г. Согласно официальной позиции, круг полномочий расширяться не будет.

Чем сейчас занимается Росгвардия

В настоящий момент Росгвардия продолжает формировать свои войска. Первый этап формирования, в ходе которого было создано 84 региональных управления ведомства, уже завершен. К концу августа должен завершиться второй этап, который заключается в создании региональных силовых группировок. Их задачей будет обеспечивать выполнение функций Росгвардии, предусмотренных законом, и следить за общественным порядком.

На третьем этапе планируется перевести сотрудников полиции ОМОН и СОБР на военную службу, а также провести совместно с другими правоохранительными органами ряд мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 г.