За что «Лаборатория Касперского» платила деньги уволенному советнику Трампа

Майкл Флинн, ушедший с поста советника по национальной безопасности президента США из-за подозрений в связях с Россией, получал гонорары от российских компаний. В общей сложности в 2015 г. ему выплатили $68 тыс «Лаборатория Касперского», телеканал RT и авиакомпания «Волга-Днепр».

Новый «компромат» на уволенного советника Трампа

Американская газета The Washington Post опубликовали данные о сотрудничестве экс-советника президента США Майкла Флинна (Michael Flynn) с российскими компаниями. Напомним, после своего избрания на пост президента США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил Флинну стать его советником по национальной безопасности.

До этого – в 2012-2014 гг. – Флинн руководил Разведывательным управлением Министерства обороны США. Однако в должности советника президента Флинн пробыл менее месяца: выяснилось, что в конце 2016 г. он встречался с послом России в США Сергеем Кисляком.

Это послужило основанием для расследования со стороны Федерального бюро расследований связей Флинна с российскими властями и его ухода в отставку.

RT оплатила будущему советника по нацбезопасности поездку в Москву

Сейчас The Washington Post опубликовала документы о том, что в 2015 г. Флинн получал гонорары от различных российских компаний на общую сумму $68 тыс. Большая часть из них ($45 тыс.) была выплачена будущему советнику по национальной безопасности со стороны российского телеканала Russia Today (RT), который финансируется из бюджета и вещает на зарубежную аудиторию.

Генерал-лейтенант в отставке и экс-советник Дональда Трампа Майкл Флинн

Средства были выплачены с целью посещения Флинном и его командой, которую возглавлял его сын, в конце 2015 г. проходившей в Москве церемонии празднования десятилетия Russia Today. Еще по $11,25 тыс Флинн получил от «Лаборатории Касперского» и американской авиакомпании, связанным с российским авиаперевозчиком «Волга – Днепр».

За что «Лаборатория Касперского» платила Флинну

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили CNews, что ее американская «дочка» платила Флинну гонорар за участие в проведенном компанией в конце 2015 г. в столице США Вашингтоне мероприятии Government Cybersecurity Forum.

«Как частная компания «Лаборатория Касперского» не связана ни с одним правительством, но гордится сотрудничеством с властями многих стран и международными правоохранительными организациями в деле борьбы с киберпреступностью», - подчеркнули в компании.