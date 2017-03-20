«Касперский» не отстоял свое фирменное название. В России будет вторая «Лаборатория Касперского»

«Лаборатория Касперского» не смогла убедить суд в том, что возникшее в июле 2016 г. НПО «Лаборатория Касперского» нарушает ее право на фирменное наименование. Будет апелляция.

Проигранный суд «Касперского»

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск «Лаборатории Касперского» о защите своего фирменного наименования к акционерному обществу «Научно-производственное объединение "Лаборатория Касперского"». Рассмотрев жалобу антивирусной компании, судья Агафонова Е. Ю. посчитала безосновательной ее просьбу запретить ответчику использовать название, сходное с названием истца до степени смешения.

Как следует из базы данных «Электронное правосудие», иск был подан 21 сентября 2016 г., а судебное заседание состоялось 27 февраля 2017 г. Обжаловать решение «Лаборатория Касперского» вправе в течение месяца со дня его принятия.

Представители «Касперского» сообщили CNews, что компания с решением суда не согласна, и в ближайшее время планирует подать апелляционную жалобу.

«Лаборатория Касперского» проиграла в суде НПО «Лаборатория Касперского» с претензиями на исключительность своего названия

При этом собеседники CNews на вопрос о том, считает ли «Лаборатория Касперского» одноименное НПО своим конкурентом, указали на то, что, вопреки мнению суда, согласно выпискам из ЕГРЮЛ виды деятельности НПО и «Лаборатории» совпадают.

Представители НПО оказались недоступны для комментариев.

Аргументация суда: Касперский — известный шахматист

Из материалов суда видно, что его решение основывалось на двух главных аргументах. Судья привела список основных видов деятельности «Лаборатории Касперского» согласно ее уставу и выписке из ЕГРЮЛ: проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности, техническое обслуживание, разработка и производство шифровальных (криптографических) средств и пр.

После этого она его сравнила с видами деятельности НПО: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области архитектуры и пр. «Из анализа видов деятельности видно, что истец и ответчик занимаются отличающимися друг от друга видами деятельности», — заключил суд.

Далее судья Агафонова отмечает, что название «Научно-производственное объединение "Лаборатория Касперского"» состоит из пяти слов. «Только два слова похожи на слова, используемые в фирменном наименовании истца», — заключает она, отмечая, что фирменные наименования истца и ответчика не могут считаться тождественными, так как рассматривается полное фирменное наименование, а не его части.

«Кроме того, слово “лаборатория” является общеупотребительным, может относиться к широкому кругу деятельности, — продолжает Агафонова. — Фамилия “Касперский” также является широко известной, ассоциируется не только с известным программистом, но и известным шахматистом».

Несколько фактов о НПО «Лаборатория Касперского»

По данным баз ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», НПО «Лаборатория Касперского» было зарегистрировано в Москве 29 июля 2016 г. Единственным учредителем и гендиректором организации выступает Андрей Моргачев. На него же (иногда совместно с кем-либо) записано еще несколько юрлиц (часть из них уже ликвидировано) с весьма разнообразным профилем деятельности: строительство, фотография, торговля лесоматериалами, зерном, автотранспортом и пр.

Госконтрактов за НПО в базе «Контур.фокус» не числится. Интернет-сайта у компании нет.