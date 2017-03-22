Microsoft возвращается в госсектор Китая с подконтрольной властям Windows 10

Возвращение Microsoft на корпоративный и правительственный рынок Китая не за горами: компания подготовила специальную Windows 10, одобренную властями страны.

Только для госсектора

Microsoft завершила разработку специализированной версии операционной системы Windows 10 и готова к ее поставкам для нужд китайского правительства и государственных компаний страны, сообщила China Daily со ссылкой на официальное заявление Алена Крозье (Alain Crozier), CEO департамента Microsoft Greater China.

Впервые представители Microsoft объявили о работе над специальной версией Windows 10 для правительственного сектора Китая примерно год назад. Тогда же стало известно, что одобренная руководством страны версия операционной системы разрабатывается совместным предприятием C&M Information Technologies, созданным Microsoft совместно с китайской технологической компанией оборонного сектора China Electronics Technology Group Corp. (CETC). Именно C&M Information Technologies является эксклюзивным лицензиаром для государственных и критически важных государственных предприятий.

Китайская «правительственная» версия Windows 10, получившая название Zhuangongban, будет поставляться в страну наряду с обычной и уже продающейся версией Windows 10 для потребительского рынка и компаний из неправительственного сектора.

Отличия государственной версии Windows 10

Официальные представители Microsoft предпочитают не распространяться об отличиях обычных версий Windows 10 от специализированной. Все, что на сегодняшний день известно из официальных источников по этой теме – это удаление ряда потребительских приложений и функций в специализированной версии Windows 10 ради повышения ее защищенности, безопасности и управляемости.

Ален Крозье, CEO Microsoft Greater China. Фото China Daily

По данным China Daily, специальная версия Windows 10 для правительственного сектора Китая прошла тестирование «у трех крупных корпоративных клиентов» и в настоящее время признана достаточно защищенной и контролируемой.

Возвращение после 3-летнего отсутствия

Создание совместного предприятия Microsoft и CETC стало вынужденным шагом для американской корпорации после того, как китайцы свернули государственные закупки Windows «из соображений информационной безопасности». Еще в мае 2014 г. китайское правительство наложило запрет на использование Windows 8 в вычислительных системах госсектора, а через несколько месяцев возбудило в отношении Microsoft масштабное антимонопольное расследование.

В результате в мае 2016 г. Microsoft была вынуждена закрыть свой портал MSN China, а Baidu.com стал домашней страницей и поисковым движком по умолчанию для всех китайских пользователей браузера Edge под Windows 10.

В рамках выпуска правительственной версии Windows 10 в Microsoft не теряют надежду вернуться на доходный и масштабный китайский рынок.

Анонс Windows 10 в Китае

По данным China Daily, в настоящее время Microsoft имеет более 70 тыс. корпоративных клиентов из Китая в своем облачном сервисе Azure, при этом годом ранее таких клиентов насчитывалось только 65 тыс. Возможность предлагать облачные сервисы Azure и Office 365 в Китае появилась у Microsoft после заключения партнерского соглашения с китайской 21Vianet.

После выпуска Windows 10 компанию Microsoft неоднократно подвергали критике за методы сбора информации о пользовательской активности. Эксперты в области компьютерной безопасности, защиты частной информации и ряд государственных организаций называли охоту да данными в Windows 10 «чрезмерной» и «беспрецедентной».