Пользователи не могут войти в Skype и Outlook из-за сбоя в Microsoft

Пользователи из разных стран мира пожаловались на проблемы с доступом к сервисам Microsoft через единую учетную запись MSA. Официальных комментариев от компании пока нет.

Доступ ограничен

В минувший вторник пользователи сервисов Microsoft из разных стран мира заявили о проблемах с аутентификацией. Сложности возникли с учетными записями Outlook, Skype и OneDrive. «Я не смогла войти в Outlook, OneDrive или Skype вечером, только учетная запись Office 365 работала», — отмечает редактор издания ZDnet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley).

Позже на официальном сайте Office 365 была размещена информация, предлагавшая пользователям решение в случае невозможности аутентификации в сервисах Outlook.com и OneDrive: перезагрузка страницы.

Во вторник пользователи в своих Twitter-аккаунтах начали сообщать, что им все же удалось авторизироваться в сервисах. Проблемы также отмечались на странице облачного сервиса Microsoft Azure. «21 марта у некоторых людей, использующих Stream Analytics, Azure Log Analytics и ряд других сервисов могут возникнуть сбои при входе в систему во время аутентификации через их аккаунты Microsoft, — цитирует ZDnet сообщение с сайта Office 365. — Некоторым могут помочь повторные попытки аутентификации. Инженеры знают об этой проблеме и работают над ней».

Это не первая проблема Microsoft

Как пишет ZDnet, подобная проблема уже отмечалась две недели назад — проверку подлинности не смогли пройти пользователи Outlook, Skype, OneDrive, Xbox и других сервисов компании.

Отмечен крупный сбой аутентификации в сервисах Microsoft

Тогда специализирующийся на техподдержке клиентов сайт Skype Heartbeat опубликовал сообщение: «Мы активно занимаемся проблемой, мешающей пользователям входить в свой аккаунт и отправлять сообщения! Как только она будет решена, мы дадим знать». Также трудности с заходом в аккаунты отмечались на сайте техподдержки Xbox Live. Официально представители самой Microsoftтак и не прокомментировали технические неполадки.

Единая учетная запись

Напомним, для пользователей Microsoftразработана единая учетная запись — MSA (Microsoft Security Account). Издание ZDnet поясняет, что эта система не использует в своей работе Azure Active Directory. Это инструмент аутентифицирует пользователей и предоставляет им доступ к приложениям, однако он предназначен для работы пользователя не в локальной инфраструктуре, а для работы со сторонними облачными приложениями, такими как Office365 и Windows Intune. Вместо него MSAиспользует «гигантское хранилище данных», в котором содержится порядка 6,7 млрд аккаунтов.