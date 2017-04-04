Знаменитая и скандальная ИБ-компания McAfee воскресла

Intel закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций Intel Security, после чего, как и обещала, переименовала ее в McAfee. Так знаменитый бренд вновь появился на рынке кибербезопасности после 7-летнего отсутствия. Руководство уверено, что название компании давно не ассоциируется с фамилией и личностью ее скандально известного основателя.

Сделка Intel

Компания Intel Security была официально переименована в McAfee, после того, как Intel закрыла сделку по продаже ее акций инвестиционному фонду TPG Capital. Таким образом, знаменитый бренд McAfee вернулся на рынок информационной безопасности после 7-летнего отсутствия.

По условиям соглашения, о котором впервые было объявлено в сентябре 2016 г., TPG Capital получил 51% акций Intel Security, 49% осталось у Intel. Общая стоимость сделки составила $4,2 млрд. Из них $3,1 млрд Intel получила наличными средствами, еще $1,1 млрд – инвестициями в уставный капитал.

Новый старт и перспективы

В результате сделки McAfee возродилась как самостоятельная компания. Ее гендиректором стал Крис Янг (Chris Young), ранее занимавший должность старшего вице-президента и генерального менеджера Intel Security. Председателем правления McAfee назначен Брайан Тейлор (Bryan Taylor), который является партнером в TPG Capital.

В настоящий момент услугами возрожденной McAfee пользуются две трети из 2 тыс. крупнейших компаний мира, сообщает ресурс Techcrunch. Выручка бывшей Intel Security выросла на 11% в первом полугодии 2016 г. В дальнейшем McAfee будет заниматься исключительно обеспечением киберзащиты, на нее никак не будет влиять бизнес Intel по производству аппаратных компонентов.

По словам Стива Гробмана (Steve Grobman), технического директора McAfee, Intel всегда была в выигрыше от коммерческого успеха Intel Security. Сейчас компания собирается развиваться преимущественно в двух направлениях: применение машинного обучения для упреждающего обнаружения киберугроз и партнерство с другими игроками рынка кибербезопасности.

Джон Макафи, основатель знаменитой одноименной ИБ-компании

Возврат к прежнему бренду Гробман объясняет коммерческими соображениями. По его словам, McAfee – это бренд, которому доверяют. Гробман уверен, что клиенты давно не ассоциируют название компании с личностью ее основателя, чья репутация оставляет желать лучшего, поскольку он уже более 20 лет никак с ней не связан.

Первое возрождение McAfee

Поглощение Intel и выход из нее – это не первый случай исчезновения и возрождения бренда McAfee. Компания была основана в 1987 г. Джоном Макафи (John McAfee) шотландо-американским программистом, пионером в сфере антивирусного ПО. Изначально фирма была зарегистрирована как McAfee Associates. Основатель, в честь которого назван бренд, ушел из компании в 1994 г.

В 1997 г. произошло слияние McAfee с компанией Network General, в результате которого образовалась новая компания под названием Network Associates, из-за чего бренд McAfee прекратил свое существование в первый раз. Но в 2004 г. после реструктуризации и продажи части активов компания вернула себе прежнее название, хоть и в усеченном виде – McAfee.

Поглощение Intel и смерть бренда McAfee

В 2010 г. Intel объявила о приобретении McAfee за $7,68 млрд – на 60% дороже, чем стоили ее акции на бирже до сообщения о продаже. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec). Сделка была завершена в феврале 2011 г.

В 2014 г. Intel объявила о переименовании McAfee в Intel Security. Так произошло повторное исчезновение бренда. Логотип McAfee с красным щитом модифицировать не стали, изменив только название. Продукты компании сохранили фрагмент «McAfee» в составе своих наименований.

Одиозный Джон Макафи

Решение Intel о ребрендинге связывали с желанием дистанцироваться от фигуры Джона Макафи, который к тому времени успел стать одиозной личностью. Макафи не только вел богемный образ жизни, но и проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г. Однако официального обвинения Джону предъявлено не было.

Кроме того, полиция Белиза, где Макафи жил на своей вилле, инкриминировала ему хранение и продажу оружия и нелицензированных медикаментов. После того, как его вилла подверглась обыску, Джон был вынужден изменить внешность и мигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.

В мае 2016 г. Джон Макафи был назначен председателем и генеральным директором компании MGT Capital Investments. В том же месяце компания объявила, что сменит название на John McAfee Global Technologies, породив таким образом еще один бренд McAfee.