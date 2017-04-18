После прошлогоднего провала «Лаборатория Касперского» пошла в рост

Долларовая выручка «Лаборатории Касперского» снова начала демонстрировать позитивную динамику. После провала на 9% в 2015 г., продажи компании в мире в 2016 г. выросли на 4%.

«Касперский» снова пошел в рост

После провала бизнес-показателей в 2015 г. «Лаборатория Касперского» по итогам 2016 г. отчиталась о росте своей консолидированной выручки в мире на 4% — до $644 млн. При этом полностью отыграть падение компании пока не удалось.

В 2015 г. ее выручка уменьшилась по отношению к 2014 г. на 9% — с $680 млн до $619 млн. В планах компании на 2017 г. рост бизнеса в мире на единицы процентов.

В «Касперском» традиционно не сообщают абсолютные бизнес-показатели по России, однако заверяют, что рублевые продажи в нашей стране за прошедший год увеличились на 15%. Отметим, что в национальной валюте (в отличие от зарубежной) местная выручка «Касперского» не снижалась никогда, и даже в 2015 г. показала рост на 8%.

В компании сейчас отмечают, что в 10-летней ретроспективе ее бизнес в среднем рос ежегодно на 34%. Не столь впечатляющие показатели последних лет управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Земков в разговоре с CNews связал с общими проблемами, которые испытывает потребительский рынок.

Сергей Земков связывает скромные последние финансовые результаты «Лаборатории Касперского» с общими проблемами потребительского компьютерного рынка

«Мы все-таки остаемся достаточно серьезным поставщиком для домашних пользователей, для персональных компьютеров, — поясняет он. — И этот “консьюмерский” сегмент, к сожалению, показывает отрицательный рост, причем именно в ритейле». По словам Земкова, на фоне роста пользовательских интернет-продаж в ритейле последние два года наблюдается спад потребительской активности — люди перестают ходить в магазины и покупать товары физически. «Но самое главное — это падение спроса на ПК и ноутбуки, на то, что является драйвером продаж предустановленных программных продуктов. Это касается и России, и мира. Это глобальная проблема».

Наиболее успешные направления бизнеса «Касперского»

В компании отмечают, что за 2016 г. ей удалось значительно усилить позиции на российском корпоративном рынке и в частности в сегменте крупного бизнеса. Продажи в рублевом выражении относительно прошлого года увеличились на 20% и 35% соответственно.

Слайд из презентации Сергея Земкова

Основной точкой роста в b2b-секторе в «Касперском» называют новые специализированные решения и сервисы, направленные на обнаружение, реагирование и прогнозирование кибератак. Среди них платформа для противодействия целевым атакам, решения для безопасности промышленных объектов, защита от DDoS-атак, решения для обеспечения безопасности финансовых организаций, экспертные и образовательные сервисы. В число крупнейших заказчиков по этим направлениям в 2016 г. вошли «Танеко», Сбербанк, «Почта России», концерн «РТИ».

Важные события года

Знаковым событием прошедшего года в сегменте продуктов для домашних пользователей в компании считают выпуск бесплатного решения для защиты компьютера от вредоносных программ Kaspersky Free. С момента его выхода разработчик увеличил свое присутствие на потребительском рынке ПК в России на 4,3% (расчет основан на данных Gartner о количестве компьютеров на базе Windows).

Слайд из презентации Сергея Земкова

«При этом эффект каннибализации оказался крайне низким: отток пользователей коммерческих продуктов компании на бесплатное решение составил менее 1%, — заверяют в “Касперском”. — В целом же онлайн-продажи в России показали 11-процентный рост по итогам прошлого года».

В компании напоминают, что в 2016 г. она осуществила ряд крупных проектов в сфере индустриальной безопасности. На рынок было выпущено специализированное решение для защиты критической инфраструктуры Kaspersky Industrial CyberSecurity и представлена безопасная операционная система Kaspersky OS, интегрированная в маршрутизаторы Kraftway. Кроме того, компания запустила собственный промышленный центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах (CERT).

Смещение акцентов на сервис

«За последний год мы значительно расширили портфолио наших корпоративных продуктов новыми решениями и экспертными сервисами, которые позволяют компаниям выйти за пределы защиты конечных устройств и дают возможность предотвращать кибератаки еще до их начала, — Сергей Земков. — Уже сейчас 29% общемировой выручки “Лаборатории Касперского” приходится на подобные специализированные решения, и мы рассчитываем, что именно это направление будет основным фактором нашего роста в будущем».