CNews AWARDS 2017: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2017, который пройдет 9 ноября 2016 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Экспансия года» за развитие проектов за пределами России, «Технология года» и CNews APPWards за мобильное приложение года для бизнеса.

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования, в котором примут участие более 1500 гостей мероприятия.

На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.































1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев принял от лица своего ведомства награду CNews Awards, которая была присуждена залом проекту по внедрению ГИС ЖКХ

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

Награду 2016 г. получают директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин (в центре) и технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group Денис Аникин (справа)

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

CNews AWARDS 2016 получает Филипп Иванов, генеральный директор «Док»

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2016 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2017 можно уже сейчас.

Награждается Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2016 г. будет организована в десятый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2017 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2016 можно уже сейчас.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел. +7 (495) 363-11-11, доб. 1250, 1326, 1230, 1249, е-mail: forum@cnews.ru.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2017, заполните, пожалуйста, анкету.