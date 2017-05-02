В России заблокировали мессенджеры, не пожелавшие сотрудничать со спецслужбами

Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также чат Vchat, поскольку все эти ресурсы не пожелали войти в реестр организаторов распространения информации. После внесения в реестр они были бы обязаны полгода хранить сообщения пользователей и делиться ими со спецслужбами.

Роскомнадзор блокирует мессенджеры

Роскомнадзор заблокировал в России мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Адреса этих ресурсов в интернете были внесены в реестр запрещенных сайтов. В реестре мессенджеры получили пометку Restricting, что влечет за собой блокировку всех их сервисных адресов и технических доменов.

Причиной блокировки стало то, что сервисы отказались предоставить данные, которые требовались для их включения в реестр организаторов распространения информации. Данные запросил Роскомнадзор – он занимается составлением реестра.

В апреле стало известно, что по этой же причине Роскомнадзор заблокировал мобильный сервис-рацию Zello. Как сообщает Zello, включение в реестр организаторов распространения информации потребовало бы от него в течение года хранить данные о передаче сообщений и в течение полугода – сами сообщения. Всей этой информацией пришлось бы в случае необходимости делиться со спецслужбами. Сервис назвал эти требования абсурдными с технической точки зрения и противоречащими принципам компании.

Позицию Zello разделяют не все компании: в марте реестр организаторов распространения информации пополнился иностранным мессенджером Threema, в апреле – сайтом знакомств Badoo.

Кто такие организаторы распространения информации

Организатором распространения информации в интернете считается «лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей».

Роскомнадзор заблокировал BlackBerry Messenger, Imo, Line и Vchat

Это определение содержится в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Под него подпадают социальные сети, почтовые сервисы, мессенджеры, интернет-магазины с отзывами, платформы для блогов, облачные сервисы с коммуникацией и т. п. С 1 августа 2014 г. вступили в силу поправки к закону, утвердившие регистрацию организаторов распространения информации в специальном реестре. Порядок ведения реестра был определен Роскомнадзором в декабре 2014 г. В числе первых в него были занесены соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также различные проекты «Яндекса» и Mail.ru.

Требования к организаторам распространения информации

Закон требует, чтобы организаторы распространения информации в течение года хранили данные о фактах передачи электронных сообщений через их системы. К этим данным относятся сведения о пользователях, которые отправляли и получали эти сообщения – например, сетевой адрес, регистрационные данные и данные, автоматически передаваемые по протоколу.

Кроме того, компании должны в течение полугода хранить передаваемый контент – текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиоматериалы. Все эти данные сервисы обязаны предоставлять «уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ». Если организаторы распространения информации шифруют сообщения, то они должны также предоставлять органам средства дешифровки.

Роскомнадзор уполномочен контролировать, выполняют ли компании требования закона в части хранения и данных и предоставления их спецслужбам. Однако ведомство не может проверять организаторов распространения информации по собственному желанию – для этого нужно предварительное обращение со стороны спецслужб.