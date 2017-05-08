Силовиков привлекут к расследованию поддельных аккаунтов в Facebook

Газета USA Today подвергается масштабной атаке спамеров, которые создают поддельные аккаунты в Facebook и делают их подписчиками издания. Во время чистки соцсети от ложных аккаунтов страница USA Today лишилась более 5 млн лайков, однако спамеры уже восполняют эту потерю. Газета просит ФБР расследовать ситуацию.

Атака на USA Today

Газета USA Today, которая страдает от обилия поддельных аккаунтов среди своих подписчиков в Facebook, попросила Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследовать эту ситуацию. В прошлом месяце Facebook провел крупную чистку соцсети, удалив множество учетных записей, за которыми не стояли реальные пользователи. USA Today сообщает, что после этого она лишилась примерно трети подписчиков. Ранее страница газеты имела 15,2 млн лайков, после чистки их осталось 9,5 млн.

На днях Facebook сообщил USA Today, что в соцсети продолжается подозрительная активность, связанная с ее страницей. Газета остается главной мишенью спамеров, создающих поддельные аккаунты – она привлекает около 1 тыс. таких «подписчиков» в день. Facebook проинформировал USA Today, что может удалить ещё около 3 млн. лайков с ее страницы. После этого медиахолдинг Gannett Company, материнская компания газеты, решил обратиться в ФБР. Пока неизвестно, согласится ли бюро провести расследование.

По словам Шабнама Шаика (Shabnam Shaik), руководителя технической программы Facebook, ни одно другое издание публицистического характера не подвергается такому массовому наступлению со стороны спамеров. USA Today не может сказать определенно, почему именно она стала мишенью атаки. Соцсеть также не может понять причины происходящего. Для сравнения: во время апрельской чистки известное британское издание The Guardian лишилось всего 20 тыс. подписчиков, оказавшихся ложными. В то время как USA Today и связанные с ней издания потеряли в общей сложности 12 млн. лайков. USA Today – это первая общенациональная ежедневная газета в США, основанная в 1982 г. Ежедневный бумажный тираж составляет 959 тыс. копий, ежедневное количество читателей – около 7 млн.

Поддельные аккаунты в Facebook

Создание «неаутентичных» аккаунтов, которые лайкают страницы медиаизданий с целью распространения спама и ложной информации – это обычная практика спамеров. Спамеры подписываются на издания, чтобы «пустые» учетные записи выглядели более безопасными, когда контактируют с реальными пользователями.

ФБР получило запрос на расследование поддельных аккаунтов в Facebook



Facebook сообщает, что продолжает борьбу с ложными аккаунтами. Компания применяет специальное ПО, которое их удаляет, а также блокирует новых подписчиков из Бангладеш, где высока активность спамеров. При этом соцсеть утверждает, что эти меры не содержат риска для реальных учетных записей.

Ежемесячная аудитория Facebook насчитывает около 1,94 млрд пользователей. По оценкам компании, примерно 1% месячной активности в соцсети приходится на аккаунты, за которыми не стоит реальное лицо или организация. Это поддельные аккаунты спамеров, а также страницы, которые создаются пользователями для их домашних животных и т. п. Большая часть таких страниц создается за пределами США.

При этом поддельные учетные записи – вовсе не безобидная вещь, пишет USA Today. В апреле 2017 г. стало известно, что в Пакистане 10 студентов пытали и убили своего сокурсника, студента журфака Машала Хана (Mashal Khan), который якобы осмелился богохульствовать на своей странице в Facebook. Товарищ Хана, который перенес побои по тому же обвинению, выжил и был госпитализирован. Перед смертью Хан утверждал, что аккаунт в соцсети был поддельным – его создал кто-то из его друзей.