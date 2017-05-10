В США хотят ограничить «Касперского»: Он стал слишком распространен

Правительство США видит в продуктах «Лаборатории Касперского» угрозу для национальной инфраструктуры. Опасения вызывает то, что в «Лаборатории» работают бывшие российские военные, и то, что российские власти имеют доступ к любой информации на территории своей страны.

Меморандум Комитета по разведке

Власти США опасаются, что российские спецслужбы могут использовать «Лабораторию Касперского», чтобы шпионить за американцами и саботировать работу ключевых инфраструктурных систем страны. Об этом сообщило издание ABC News. Власти обеспокоены тем, что продукция российской компании широко используется в США, причем не только в частном, но и в коммерческом, а также государственном сегменте. Например, антивирусы «Лаборатории» используются в Федеральном бюро тюрем. Кроме того, на территории США продаются ноутбуки, на которых предустановлено ПО российской компании.

Обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», была высказана в секретном меморандуме, который был направлен в прошлом месяце директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просит принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке. Это расценивается как вопрос национальной безопасности.

Проблема персонала

Американские чиновники обеспокоены тем, что некоторые руководители «Лаборатории» ранее работали на российские разведывательные и военные структуры. Например, директор компании по правовым вопросам Игорь Чекунов в свое время работал в пограничной службе России, которая отчитывается перед органами госбезопасности. Исполнительный директор Андрей Тихонов был подполковником российской армии, где занимался информационными технологиями.

Глава «Лаборатории» Евгений Касперский отвечает на это, что оба сотрудника пришли в компанию более 20 лет назад, и что он на 100% уверен в отсутствии у них связей с правительством.

Мнения американских чиновников

По словам Эрика Розенбаха (Eric Rosenbach), который до января 2017 г. был помощником министра обороны США по вопросам кибербезопасности, «многие люди в сообществе национальной безопасности чувствуют себя некомфортно» из-за возможных связей «Лаборатории» с российской разведкой.

Правительство США опасается сотрудничества «Лаборатории Касперского» с российской разведкой

Того же мнения придерживается Майкл Карпентер (Michael Carpenter), который до января 2017 г. занимал должность заместителя помощника министра обороны по Украине, России и Евразии. По его словам, «широко известным фактом» является то, что «Лаборатория» может представлять угрозу для национальной инфраструктуры США. Бывший заместитель министра энергетики Лиз Шервуд-Рэндэлл (Liz Sherwood-Randall) отмечает, что давно исследует возможную угрозу для энергосетей со стороны «Лаборатории».

Доступ к данным в России

Министерство обороны США обеспокоено также тем, что российская система оперативно-розыскных мероприятий позволяет властям на законном основании ознакомиться с любыми данными, которые идут через российские сети. Министерство отмечает, что для этого необходим судебный ордер, однако, по его данным, в России этим часто пренебрегают. В ответ на это Евгений Касперский уверяет, что его компания предоставляет властям какие-либо данные только и исключительно на основании судебного ордера.

Кроме того, если клиент не хочет, чтобы его данные, даже в анонимной форме, передавались через Россию, он может отказаться от услуг компании. Наконец, предприятия и госорганы могут установить у себя локальный центр «Лаборатории», чтобы их данные не покидали пределов компании или страны. В ответ на предположение, что через свои продукты «Лаборатория» может получить доступ ко всем файлам пользователя, Касперский заметил, что это трудно осуществимо технически.

Отношения с ФБР

В 2016 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) высказало ряд опасений насчет «Лаборатории» представителям индустрии, в том числе, Координационному совету подсектора электричества – организации, в которую входят главы энергетических компании Северной Америки. По данным ABC News, в феврале 2017 г. Министерство внутренней безопасности США направило американским спецслужбам секретный доклад, касающийся «Лаборатории». В настоящий момент ФБР выясняет, в каких отношениях находится «Лаборатория» с российским правительством.

Источники ABC News сообщают, что несколько лет назад ФБР предлагало Евгению Касперскому стать информатором бюро, но он отказался. Сам Касперский этот факт отрицает. «Лаборатория» заявляет, что глава компании действительно встречался с представителями ФБР и других спецслужб, но только ради обсуждения вопросов борьбы с киберпреступностью.

Позиция «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория» неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для американского потребителя и никогда не станет оружием в руках правительства, отмечает ABC News. Компания отрицает любые связи с российской разведкой. Евгений Касперский называет «плохим советом» предупреждения американских властей насчет его компании.

На просьбу CNews прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Лаборатории» ответили, что у них частная компания, которая не имеет политических связей ни с какими правительствами и не занимается кибершпионажем. Кроме того «Лаборатория» «считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются подобные ложные и голословные обвинения, исходящие от анонимных источников и не подкрепленные никакими фактами». Компания готова сотрудничать с любым правительством при проведении расследований. По ее мнению, «более глубокое изучение ситуации подтвердит, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований».