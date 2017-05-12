Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США

Глава «Лаборатории Касперского» готов дать показания перед лицом Сената США. Такое желание он высказал после того, как руководители разведслужб США заявили Сенату, что не доверяют продуктам его компании и избегают использовать их в своих сетях. Причина — возможные связи «Лаборатории» с российским правительством, в пользу которого она якобы занимается кибершпионажем.

Касперский хочет предстать перед Сенатом

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский желает свидетельствовать перед лицом Сената США, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у парламентариев относительно связей его компании с российским правительством. Касперский заявил об этом в сессии «Вопросы и ответы», которую он провел на сайте Reddit.

Желание предстать перед Сенатом глава «Лаборатории» высказал после того, как пользователи Reddit несколько раз задали ему один и тот же вопрос: что Касперский думает о заявлении, сделанном главами разведывательных служб США насчет его компании? Вопрос был вызван тем, что незадолго до этого на заседании Комитета Сената по разведке руководители спецслужб выразили недоверие продукции «Лаборатории» и заявили о нежелании иметь это ПО в своих системах.

«Мне очень жаль, что эти господа не могут пользоваться лучшим программным обеспечением на рынке по политическим причинам. Повторюсь: думаю, что у них просто нет выбора. Они лишены возможности использовать лучшее на рынке решение для защиты конечных устройств без каких-либо реальных оснований или доказательств нарушений с нашей стороны. Я был бы очень рад дать показания перед Сенатом, принять участие в слушаниях и ответить на любые вопросы, которые они захотят мне задать», — ответил на это Касперский.

Мнения руководителей разведки

Заявление о недоверии продуктам «Лаборатории» сформулировали директор ЦРУ Майк Помпео (Mike Pompeo), исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю МакКейб (Andrew McCabe), директор Национальной разведки Дэн Коутс (Dan Coats), директор Национального агентства геопространственной разведки Роберт Кардилло (Robert Сardillo) и директор Разведывательного управления Минобороны Винсент Стюарт (Vincent Steward). Дискуссию спровоцировал один из парламентариев, спросивший, используют ли ведомства продукцию «Лаборатории».

Глава «Лаборатории Касперского» готов предстать перед сенатом США

«Мы следим за Касперским и его программным обеспечением. Насколько я знаю, в наших сетях его нет», — приводит слова Стюарта Reuters. Однако Стюарт добавил, что не может поручиться за подрядчиков, с которыми работает разведка. «Мы очень обеспокоены этим и пристально сосредоточены на проблеме», — заметил в свою очередь МакКейб.

К дискуссии присоединился директор АНБ Майкл Роджерс (Michael Rogers), который сообщил, что был «лично вовлечен» в изучение проблемы, но не пояснил, каким образом.

Напомним, Комитет по разведке выразил обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», в секретном меморандуме, который был направлен в прошлом месяце Дэну Коутсу и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке, в том числе в госсекторе. Например, антивирусы «Лаборатории» используются в Федеральном бюро тюрем. Кроме того, на территории США продаются ноутбуки, на которых предустановлено ПО российской компании.

Позиция «Лаборатории Касперского»

На просьбу CNews прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Лаборатории» ответили, что у них частная компания, которая не имеет политических связей ни с какими властями и не занимается кибершпионажем. Независимо от того, где находится её штаб-квартира, «Лаборатория» не делится данными ни с одним правительством мира.

«За последние 10 лет «Лаборатория Касперского» обнаружила и публично рассказала о многих русскоязычных кампаниях кибершпионажа — больше, чем любая компания из США», — отметили в пресс-службе.

Компания полагает, что в ее пользу говорит 20-летний опыт работы на рынке кибербезопасности и политика предоставлять пользователю контроль над передачей его телеметрических данных. «Лаборатория» имеет сертификат Национального института стандартов и технологий США, удостоверяющий, что ее технологии шифрования для бизнеса соответствуют Федеральным стандартам обработки информации (FIPS 140-2).

«Корпоративные пользователи и правительственные организации могут развернуть локальную инфраструктуру для проверки репутации файлов Kaspersky Private Security Network (KPSN) на своей территории, чтобы быть уверенными, что их данные не покидают локального периметра», — уверяет компания.

Кроме того «Лаборатория» «считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются подобные ложные и голословные обвинения, исходящие от анонимных источников и не подкрепленные никакими фактами». Компания готова сотрудничать с любым правительством при проведении расследований. По ее мнению, «более глубокое изучение ситуации подтвердит, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований».