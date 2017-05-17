За хакерскую атаку на Windows ответит бизнес, а не Microsoft

Ставших жертвами вируса-вымогателя WannaCry бизнесменов ждут массовые иски со стороны их клиентов в случае, если выяснится, что коммерсанты не обновляли Windows. Об этом заявили юристы. Самой Microsoft, по словам правовых экспертов, иски не грозят.

Дыры в Windows — вина бизнеса

Юристы предрекли массовые иски западным бизнесменам, своевременно не обновившим свои операционные системы Windows вопреки рекомендациям разработчика. По словам правовых экспертов, иски предъявят потребители, не получившие товары или услуги из-за масштабной кибератаки вируса-вымогателя WannaCry, произошедшей в минувшие выходные дни.

Представитель американской юридической фирмы Ballard Spahr Эдвард МакЭндрю (Edward McAndrew) в интервью Reuters заявил, что ответственность за невозможность оказания услуг из-за кибератак лежит на самих компаниях.

По словам юриста Fox Rothschild Скотта Верника (Scott Vernick), к бизнесменам, своевременно не обновившим ПО, также может предъявить претензии Федеральная торговая комиссия США. Ранее ФТК уже выдвигала претензии компаниям, которые не хотели разглашать предпринимаемые ими меры по сохранению конфиденциальности данных.

Как пишет InternationalBusinessTime, представители Microsoftуже заявили о том, что пострадавшие от действий злоумышленников ПК либо не имели обновлений безопасности, либо работали на системах, старше WindowsXP и не поддерживаемых компанией. Ранее появилась информация о том, что Microsoft выпустила специальные обновления для ОС Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003, чтобы защитить пользователей от атак шифровальщика.

Что касается самой Microsoft, юристы уверены, что судебные иски к ней поданы не будут. Профессор Юго-Западной Юридической школы Майкл Скотт (Michael Scott) отметил, что Microsoft продает программное обеспечение по лицензионному договору, снимая таким образом с себя ответственность за любое нарушение безопасности.

История вирусной атаки

Напомним, атаки вируса WannaCry начались в минувший четверг, 11 мая 2017 г. по всему миру. Используя уязвимости в старых версиях Windows (вплоть до Windows 7) вирус блокировал систему, шифруя данные на ПК и требуя затем выкуп. По данным «Лаборатории Касперского», было зафиксировано не менее 45 тыс. попыток атак на пользователей. «Однако это только часть всех попыток атак (данные отражают лишь долю пользователей продуктов «Лаборатории Касперского»)», — отметили эксперты. К примеру, сервер Malwaretech зафиксировал 200 тыс. сообщений о заражении. В понедельник, 15 мая в «Лаборатории Касперского» сообщили, что активность вируса пошла на убыль.

По данным IBT, от кибератак пострадали от 100 тыс. до 200 тыс. устройств в 150 странах. В списке пострадавших оказалась компания NHS (сотни клиник и госпиталей в Великобритании), испанская Telefonica, немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, французский Renault, американский FedEx и ряд других.