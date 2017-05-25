Касперский готов раскрыть код своего ПО властям США

На техновыставке в Сиднее глава «Лаборатории Касперского» завил, что готов передать властям США коды своей продукции для последующего изучения. Касперский видит в этом возможность оправдать компанию, подозреваемую в кибершпионаже в пользу российского правительства. По его мнению, эти обвинения вызваны тем, что некоторые лица недовольны успехом «Лаборатории».

Заявление Касперского

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выразил готовность открыть код своей продукции правительству США, чтобы избавить компанию от подозрений в кибершпионаже. Заявление было сделано на выставке технологий для бизнеса CeBIT Australia 2017, прошедшей в Сиднее, где предприниматель дал интервью ресурсу The Australian.

Касперский сообщил, что никто не представил доказательства в поддержку голословного утверждения, что его компания работает на российское правительство. Тем не менее он готов засвидетельствовать невиновность «Лаборатории» в США, в том числе вручить властям код продукции для исследования. «Когда мы получаем госконтракты, в некоторых случаях нас просят раскрыть наши технологии. И мы делаем это», — пояснил Касперский в интервью.

Заявление прозвучало после того, как сразу несколько глав разведывательных ведомств США сообщили Сенату, что не используют продукты «Лаборатории», поскольку опасаются сотрудничества компании с российскими властями.

«Мы предложили Сенату США любое содействие для прояснения ситуации с, якобы, угрозой американской безопасности со стороны наших продуктов и технологий. Любое — от слова совсем любое, включая новый аудит исходных кодов. Нам нечего скрывать и мы заинтересованы, чтобы пользователи получили достоверную информацию из авторитетного источника», — пишет Касперский в своем блоге.

Скрытые причины обвинений

На вопрос, считает ли он обвинения в адрес «Лаборатории» следствием паранойи или кампании по очернению репутации, Касперский ответил так: «Я не знаю точно, но иногда похоже на то, что некоторые люди не очень счастливы по поводу нашего успеха».

Власти США подозревают «Лабораторию Касперского» в кибершпионаже в пользу России

Власти США действительно обеспокоены тем, что продукция российской компании широко используется в США, причем не только в частном, но и в коммерческом, а также государственном сегменте. Речь об этом шла в секретном меморандуме, который был направлен в апреле директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просит принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке. Это расценивается как вопрос национальной безопасности.

По словам Касперского, попытка вложить «закладки» в продукты, предоставляемые госведомствам любой страны, была бы «самоубийством» со стороны «Лаборатории». «Это не просто убило бы бизнес, пришлось бы спасать свою жизнь где-нибудь в лесах, на Амазонке или в Сибири», — заявил он The Australian.

Практика раскрытия кода

Раскрытие кода властям — нередкое явление среди производителей софта. Например, в 2003 г. компания Microsoft предоставила российским спецслужбам исходные коды своей продукции. Россия стала первой страной, власти которой получили коды Windows 2000 и XP. Изучением кодов на наличие «закладок» и «дыр» занялся ФГУП НТЦ «Атлас». Впоследствии компания передала спецслужбам коды Windows 7, Windows Server 2003 и 2008, Microsoft Office 2010, SQL Server 2008 и других продуктов.

В 2011 г. ФСБ заметила, что её беспокоит шифрование сообщений в мессенджере Skype, поскольку оно может заключать в себе потенциальную угрозу безопасности страны. На тот момент Skype, выкупленный за $8,5 млрд, уже принадлежал Microsoft. В ответ на заявление российской спецслужбы Microsoft выразила готовность сотрудничать с ФСБ, вплоть до создания совместной лаборатории, и предложила передать исходные коды Skype. Однако о передаче кодов шифрования речь не шла.