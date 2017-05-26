Путина попросили защитить личность в интернете

Минкомсвязи считать необходимым обеспечить защиту прав личности в интернете, в том числе в социальных сетях. Для граждан создадут ресурс, предоставляющий информацию об использовании их персональных данных. Параллельно для организаций создадут стандарты по информационной безопасности, системы интернета вещей защитят от вмешательства из-за рубежа, а внутрироссийский интернет-трафик практически не будет выходить за пределы страны.

Защита прав личностей в социальных сетях

CNews продолжает публикации материалов по проекту программу «Цифровая экономика РФ», которые Минкомсвязи подготовило по поручению Президента России Владимира Путина. Один из разделов программы называется «Информационная безопасность», его задачей является создание условия для безопасного информационного взаимодействия субъектов в условиях цифровой экономики и превращение России в мирового лидера в сфере информационной безопасности.

В первую очередь, программа предполагает принятие нормативно-правовых актов, «обеспечивающих полную защиту прав, свобод и законных интересов личности при использовании информационных и коммуникационных технологий, включая неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, персональных данных, больших пользовательских данных, в том числе в социальных сетях и прочих средствах социальной коммуникации».

Акты должны быть приняты в 2018 г. Тогда же должны быть приняты методические рекомендации по обеспечению равной конкуренции между российскими и международными ИТ-компаниями и разработаны нормативные акты в сфере технического регулирования, обеспечивающие безопасное обращение к облачным операторам при обработке персональных данных.

В 2019 г. будут запущены несколько ресурсов в сфере информационной безопасности. Один из этих ресурсов будет обеспечиваться гражданам доступ к информации о случаях использования их персональных данных, метаданных, больших пользовательских данных третьими лицами, а также возможность отказа от такого использования. Другой ресурс будет выполнять функцию мультисканера и обеспечивать проверку на наличие признаков вредоносной активности.

В программе «Цифровая экономика РФ» описаны меры по защите личности в Сети и «национализации» интернет-трафика

Еще один ресурс будет запущен в 2020 г.: он обеспечит взаимодействие с уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о противоправных действиях в области информационных технологий (компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых схем). Тогда же будет внедрена национальная база знаний индикаторов вредоносной активности.

Одновременно планируется проводить работу по повышению осведомленности граждан и организаций в области информационной безопасности. В 2019 г. будут введена в эксплуатацию национальная база знаний документов и стандартов в области безопасности информации на базе национальной электронной библиотеки и запущены открытые программы информирования граждан о рисках информационной безопасности.

К 2020 г. узнаваемость отечественных брендов ПО по результатам социологических опросов повысится до 50%, а к 2025 г. более 50% организаций (с учетом банковского сектора) будут осуществлять управление рисками информационной безопасности путем страхования рисков. В 2025 г. уполномоченные органы будут расследовать 95% обращений об инцидентах в сфере информационной безопасности. Доля населения, столкнувшегося с проблемами в данной сфере, сократится с 29,5% до 20%, а доля населения, использующего средства защиты информации, вырастит с 85,3% до 97%.

Защитить интернет вещей от трансграничного вмешательства

Другое направление программы - создание условий для безопасного информационного взаимодействия государственных, общественных организация, хозяйствующих субъектов и граждан на территории РФ. С этой целью в 2020 г. в Кодекс об административных наказаниях будут введены положения об ответственности должностных лиц за неиспользование сертифицированных средств шифрования при организации соединений по защищенным протоколам. Также будут разработаны стандарты безопасного информационного взаимодействия, которые к 2025 г будут внедрены на практике для более чем 75% субъектов.

Ожидаемые показатели проекта программы «Цифровая экономика России» по разделу «Информационная безопасность»

Показатели и индикаторы Единица измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Место Российской Федерации в рейтинге кибербезопасности, составляемом на основе индекса кибербезопасности МСЭ место 12 10 8 Утверждение стандартов, регламентов и типовых форм, предусмотренных подпрограммой, доля от общего числа % 0 100 Запуск в эксплуатацию информационных и технических ресурсов, предусмотренных подпрофаммой, доля от общего числа % 0 73 100 Доля субъеюов, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия государственных и общественных институтов % 10 25 75 Доля субъектов информационного взаимодействия (органов государственной власти и местного самоуправления, компаний с государственным участием и/или относящихся к критической информационной инфраструктуре), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия в части АСУ ТП и IоТ % 0 20 75 Доля внутреннего сетевого трафика Российскою сегмента сети Интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы % 60 5 5 Стоимостная доля закупаемого ФОИВ/РОИВ/госкорпорациями/компаниями с государственным участием иностранного ПО % 80 40 30 Доля организаций, использующих стандарты информационной безопасности и методики оценки рисков ИБ (включая оценку страховых рисков) % 0 15 50 Доля от количества обращений по поводу инцидентов в информационной сфере, обрабатываемых и расследуемых уполномоченными органами и организациями % 5 30 95 Доля населения, столкнувшегося с проблемами информационной безопасности по субъектам Российской Федерации (в процентах от общей численности населения, использовавшею сеть Интернет в течение последних 12 месяцев, соответствующего субъекта Российской Федерации) % 29,5 28 20 Доля населения, использовавшего средства информации информации по субъектам Российской Федерации (в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть интернет в течении последних 12 месяцев, соответствующего субъекта Российской Федерации) % 85,3 88 97

Источник: CNews Analytics

Планируется обеспечение безопасного внутристранового взаимодействия машинных и когнитивных интерфейсов, включая протоколы взаимодействия автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и интернета вещей (IoT), исключающее несанкционированное внутристрановое и трансграничное управление. С этой целью в 2019 г. будут утверждены стандарта и требования безопасного информационного обмена для АСУ ТП и IoT. Тогда же будет разработана «Декларация информационной безопасности» - добровольное декларирование уровня безопасности продуктов и услуг ИКТ.

В 2021 г. будут утверждены правила реагирования и применения ответственности в случае несанкционированного трансграничного управления товарами, работами и услугами, в том числе инфраструктурой и роботами, а также в случае причинения вреда имуществу, гражданам, организациям, государству по причине некачественного кода, алгоритмов, аппаратного обеспечения в товарах, работах, услугах, включая инфраструктуру и роботов.

Первые комплексы обеспечения безопасности автоматического оборудования IoT появятся на рынке к 2023 г. А к 2025 г. в соответствии с утвержденными стандартами будет осуществляться 75% информационного обмена между системами, использующими данное взаимодействие и принадлежащим госструктурам, госкомпаниям и организациям, относящимся к критической инфраструктуре.

«Национализация» интернет-трафика

Авторы документа считают необходимым обеспечить эффективный контроль безопасности функционирования критической информационно-коммуникационной инфраструктуры (КИИ), включая российский сегмент сети интернет. В 2018 г. будет проведена оценка внутристрановой доступности участков российского сегмента интернета и утверждены стандарты информационной безопасности объектов критической инфраструктуры.

К 2020 г. доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, с нынешних 60% сократится до 5%. А доля отечественного ПО на объектах КИИ составит более 20%.

Будет внедрен ресурс информирования и проверки угроз уровня веб-приложений и внедрена система обеспечения безопасности информации в беспроводных сетях. Ранее Минкомсвязи уже разработало законопроект о критической инфраструктуре сети интернет.

Авторы документа не забыли и об обеспечении безопасного внедрения и использования в цифровой экономике новых, преимущественно отечественных, технологий. В 2019 г. будет внедрена система депонирования исходного кода в случае передачи исключительных прав на разработанное по заказу государственных и муниципальных заказчиков программного обеспечения.

В 2020 г. будут утверждены и внедрены стандарты безопасной разработки приложений, в том числе для государственных информационных систем, и стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые вычисления и функционал искусственного интеллекта. К 2025 г. более 75% соответствующих систем будут соответствовать реализованным стандартам.

В 2020 г. на рынке появятся первые сертифицированные аппаратно-программные средства обработки неструктурированных массивов больших данных, включая статистические. Более 75% операторов больших данных будут следовать типовому Плану минимизации последствий инцидентов информационной безопасности. Будет регламентирован и организован обмен информацией об инцидентах в сфере ИБ между операторами больших данных и Национальным клиринговым центром.

«Цифровой суверенитет» - избавление зависимости от иностранных технологий

В проекте программы говорится о необходимости обеспечить «цифровой суверенитет, позволяющий без привлечения иностранных ресурсов эффективно решать любые задачи использования информационных и коммуникационных технологий во всех секторах экономики и общественной жизни».

В 2018 г. будет утвержден перечень перспективных информационных технологий для их инвестиционной поддержки институтами развития и подготовлен доклад для правительства по методам противостояния информационным угрозам.

Также будет принято постановление правительства, определяющее особенности осуществления закупок типовых программных продуктов и оборудования, которые могут поставляться субподрядчиками (соисполнителями) в рамках исполнения государственных контрактов, в том числе при необходимости с указанием ориентировочного значения цены договора либо формулы цены и максимального значения цены договора.

В 2019 г. должен быть создан Совет по вопросам безопасности новых технологий. К 2020 г. стоимостная доля закупаемого органами государственной власти и госкорпорациями иностранного программного обеспечения ПО снизится с нынешних 80% до 40%, а к 2025 г. до 30%.

В 2020 г. на рынке появятся первым продукты в области информационной безопасности, созданные с использованием механизмов коллективной разработки. К 2025 г доля таковых продуктов на рынке составит не менее 10%, а количество уязвимостей, использующихся для атак и не отображаемых в соответствующей базе, будет менее 10%.

В 2020 г. появятся механизмы, обеспечивающие участие российских экспертов в работе международных организаций, разрабатывающих стандарта в области информационной безопасности. К 2025 г. более половины национальных стандартов в данной сфере будут гармонизированы с международными.

Стандарты будут гармонизироваться и на уровне Евразийского экономического содружества (ЕАЭС), а с 2023 г. ЕАЭС будет проводить ежегодные учения по информационной безопасности. Все принимаемые меры позволят России переместиться к 2025 г. с 12 на 8 место в рейтинге кибербезопасности Международного союза электросвязи.