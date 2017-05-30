«Все байкеры умрут»: Автопилот Tesla не считает велосипедистов живыми людьми

Ученые из Стэнфорда протестировали автопилот Tesla и обнаружили, что его датчики распознают всего 1% велосипедистов. При распознавании автомобилей этот показатель составляет 30%. Увидев двухколесный транспорт, автопилот считает, что это просто какой-то объект, без живого человека. «Обзор автопилота Tesla: все байкеры умрут» — так были озаглавлены результаты тестирования.

Tesla опасен для велосипедистов

Исследователи робототехники из Стэнфордского университета, протестировавшие автопилот Tesla, утверждают, что он представляет угрозу для водителей двухколесного транспорта. В частности, система распознавания объектов Tesla не в состоянии идентифицировать велосипедистов.

Автор исследования Хизер Найт (Heather Knight) опубликовала в своем блоге результаты тестирования, озаглавленные «Обзор автопилота Tesla: все байкеры умрут» («Tesla Autopilot Review: Bikers Will Die»). Найт имеет степень PhD, полученную в Школе информатики Карнеги — Меллон, которая находится в Питтсбурге, США. Под «байкерами» в своем исследовании он понимает не только велосипедистов, но и мотоциклистов, и вообще всех, кто водит «байк», то есть двухколесный транспорт.

Ход эксперимента

Совместно со стэнфордскими коллегами Найт занимается исследованиями в области взаимодействия человека и робота. Тестирование автопилота Tesla проводилось на дорогах южной части штата Калифорния. По наблюдениям ученых, возле велосипедистов автомобиль вел себя так, как будто не подозревал, что это тоже транспортное средство с живым водителем. Создавались ситуации, в которых автопилоту требовалась корректировка со стороны водителя. Если же водитель полагался на сенсоры автопилота, он «ставил жизнь байкера под угрозу», поясняет Найт.

«По нашим оценкам, автопилот правильно классифицировал около 30% автомобилей, и всего 1% велосипедистов. Если Tesla не может классифицировать объект, это не значит, что он не видит, что там что-то есть. Но учитывая, что ставка здесь человеческая жизнь, мы рекомендуем водителям НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОПИЛОТ TESLA ВОЗЛЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ,» — пишет Найт. Исследовательница считает, что компания должна сфокусировать работу автопилота в первую очередь на распознавании людей.

Ученые не рекомендуют использовать автопилот Tesla на дорогах, где есть велосипедисты

По мнению Найт, водители имеют право знать об ограничениях автопилота. Tesla принимает меры к тому, чтобы так и было: компания постоянно напоминает, что это вспомогательное средство, и что водитель в любом случае должен держать руки на руле, наблюдая за дорогой. Если водитель снимает руки с руля на продолжительное время, автопилот отключается и не возобновляет работу до остановки машины.

Известные инциденты с велосипедистами

Известны случаи, когда неспособность автопилота Tesla распознать «байкера» становилась причиной дорожного происшествия. Например, в июле 2016 г. в Норвегии Tesla Model S с включенным автопилотом не смог идентифицировать мотоциклиста и наехал на него сзади. «Байкером» оказалась женщина, которая получила серьезные травмы. Инцидент произошел на трассе E18 в направлении на Драммен.

После этого происшествия норвежская ассоциация мотоциклистов NMCU направила ряд вопросов министру транспорта Норвегии Кетилу Солвик-Олсену (Ketil Solvik-Olsen) и главе Tesla Илону Маску (Elon Musk), требуя разъяснить, насколько безопасны автопилоты компании для «байкеров». Несколько позже мото-клубы Нидерландов подали такой же запрос в голландское транспортное ведомство RDW. Их поддержала Федерация европейских ассоциаций мотоциклистов (FEMA), которая задалась вопросом, не рано ли автопилоты Tesla были разрешены в Евросоюзе.

В марте 2017 г. в СМИ появилось сообщение о другом случае, когда автомобиль Tesla наехал сзади на мотоцикл — вернее, сразу два мотоцикла. В Фениксе, штат Аризона, США, два дежурных полицейских на мотоциклах притормозили на светофоре. Сразу за ними ехал автомобиль Tesla, который также остановился на секунду, но потом продолжил движение. Полицейским пришлось соскочить с «байков» и отбежать на некоторое расстояние. Машина остановилась только тогда, когда наткнулась на брошенные мотоциклы. Виновником происшествия считают автопилот.

Следует отметить, что имели место и прямо противоположные инциденты. В июле 2016 г. Wall Street Journal сообщал о случае, когда мотоциклист, занятый перепиской по смартфону, внезапно выскочил впереди автомобиля Tesla, и только автопилот спас транспортные средства от столкновения. Не уточняется, был ли «байкер» опознан системой как мотоциклист, или просто как препятствие.