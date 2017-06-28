Хакеры запросили $70 млн за сохранение анонимности потребителей медицинской марихуаны

Базирующийся в Сан-Франциско медицинский стартап Eaze по продаже лечебной марихуаны, допустил утечку данных своих клиентов через бывшего сотрудника. Похитители требуют за данные выкуп в размере $70 млн. Поскольку в Калифорнии марихуана легализована, деятельность Eaze считается там законной. 19% клиентов стартапа работают в ИТ-отрасли.

Кража данных в Eaze

Американский стартап Eaze, который легально занимается продажей марихуаны по интернету в медицинских целях, допустил утечку данных своих клиентов, пишет ресурс TechCrunch. Скомпрометированными оказались их имена, номера телефонов и медицинские записи. Данные были украдены бывшим работником медицинского онлайн-сервиса Donald D. Davidson, M.D., с которым сотрудничает Eaze. По сведениям инсайдеров, преступники требуют за похищенную информацию выкуп в размере $70 млн.

Eaze продает марихуану клиентам только в лечебных целях, исключительно по предписанию врача. Ресурс Donald Davidson проводит с пациентами удаленные консультации по телефону и видеосвязи. По итогам консультации сотрудник сервиса имеет право выписать покупателю рекомендацию к употреблению марихуаны. Сама консультация стоит $19, еще $10 клиент платит за документ с рецептом.

Ссылка на Donald Davidson размещена на главной странице сайта Eaze, чтобы пациент, желающий приобрести продукт, мог сразу же пройти консультацию. В App Store и Google Play можно скачать приложение EazeMD, которое облегчает доступ к услугам Donald Davidson. После консультации Eaze всего за $25 доставляет с водителем на адрес пациента стандартную меру конопли – 1/8 унции, то есть около 3,5 гр.

Стартап Eaze продает марихуану исключительно по предписанию врача

В официальном обращении к пациентам Donald Davidson признал факт несанкционированного доступа к их данным и подтвердил, что медицинские записи были скомпрометированы. Сейчас компания уточняет детали произошедшего.

Кто пользуется услугами Eaze

Eaze базируется в Сан-Франциско, штат Калифорния, США. В ноябре 2016 г. жители Калифорнии проголосовали за легализацию марихуаны на территории штата, при условии, что она употребляется в медицинских или рекреационных целях. Таким образом, деятельность Eaze считается легальной.

Недавно Eaze провела опрос среди 10 тыс. своих клиентов. Как выяснилось, большинство покупателей имеют хорошее образование и хорошо оплачиваемую работу. Более половины из них получили высшее образование, хотя в среднем по Калифорнии этот показатель составляет 39%. Около 91% клиентов сообщили, что трудоустроены, причем 19% из них – в ИТ-отрасли. Это не удивительно, учитывая, что Eaze находится рядом с Кремниевой долиной, пишет издание Fortune. 49% клиентов Eaze зарабатывают более $75 тыс. в год, причем 16% – от $100 тыс. до $150 тыс.

40% опрошенных заменяют марихуаной выписанные им болеутоляющие на основе опиатов. В общем же 66% покупателей составляют мужчины. 57% интервьюируемых принадлежат к возрастной категории от 22 до 34 лет, 21% находится в возрасте от 35 до 52 лет, 15% – от 18 до 21 года и 7% – от 53 до 71 года. Примерно 21% клиентов уже успели стать родителями.