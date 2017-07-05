Хакеры украли миллионы у клиентов крупнейшей криптовалютной биржи

Неизвестные хакеры взломали компьютер сотрудника криптовалютной биржи Bithumb и похитили данные 32 тыс. пользователей. После этого преступники методом фишинга вывели со счетов клиентов миллионы долларов. В качестве компенсации биржа намерена выдать всем пострадавшим по $870.

Атака на Bithumb

Пользователи южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb лишились миллиардов вон, что соответствует миллионам долларов, в результате хакерской атаки на компьютер работника биржи. Точная сумма ущерба устанавливается, сообщает ресурс Brave New Coin. Bithumb является самой крупной площадкой для операций с криптовалютами в Южной Корее и четвертой по величине в мире.

Хроника событий

В конце июня 2017 г. неизвестные хакеры взломали компьютер одного из сотрудников Bithumb, после чего в их распоряжении оказались данные 31,8 тыс. пользователей биржи, то есть около 3% от их общего числа. Украденные данные включали имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов. Биржа подтвердила факт взлома, заявив при этом, что пользователям ничего не угрожает, так как атака не была направлена на их кошельки.

Некоторое время спустя клиенты начали жаловаться на исчезновение крупных сумм из их кошельков. Судя по сообщениям, процитированным в корейских СМИ, средства выводились с помощью фишинга. Один пользователь обнаружил пропажу 10 млн вон (около $8700) в биткоинах после подозрительного телефонного звонка. Звонивший представился сотрудником Bithumb и попросил назвать пароль, который биржа выслала клиенту на е-мейл. Пользователь выполнил просьбу, вскоре после этого средства были выведены с его счета. Еще один клиент утверждает, что из его кошелька пропало около 1,2 млрд вон ($1,04 млн).

Реакция Bithumb и пострадавших

Лишившись своих денег, около 100 клиентов Bithumb пожаловались в корейское Национальное агентство по борьбе с киберпреступностью. Некоторые люди сообщили, что намерены подать на биржу в суд, несмотря на то, что законодательство Южной Кореи не регулирует операции с криптовалютами. Издание Herald отмечает, что к коллективному иску собираются присоединиться около 100 человек.

Крупнейшая корейская криптовалютная биржа допустила ограбление клиентов

Bithumb сообщила, что планирует выплатить каждому пострадавшему компенсацию в размере до 100 тыс. вон (около $870). Дальнейшие выплаты последуют после того, как будет уточнена сумма ущерба. Жертвы продолжают писать жалобы в Комиссию по коммуникациям, Бюро безопасности интернета, генпрокуратуру и другие корейские ведомства.

Чем занимается Bithumb

По данным Brave New Coin, на Bithumb осуществляется 75,7% всех операций с криптовалютами в Южной Корее. Ежедневный оборот биржи превышает $33 млн. Кроме того, площадка пропускает через себя 44% корейского оборота криптовалюты Ethereum, при том, что сама страна является мировым лидером по количеству операций с этой валютой.

Несмотря на то, что в Южной Корее осуществляется 8,5% операций с биткоином, криптовалюты в стране все еще не узаконены. Местные законодательные органы работают над решением вопроса. В соседней Японии, которая входит в тройку стран-лидеров по обороту биткоина, он был легализован в апреле 2017 г.