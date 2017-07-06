Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок

Вместо требуемых прокуратурой 2,5 лет, глава хакерской группировки «Шалтай-Болтай» был приговорен к двум годам лишения свободы. Он мог получить пять, но приговор смягчили ввиду признания вины и заключения сделки со следствием. Осужденный отрицает политические мотивы в работе группы и ее связи с ФСБ.

Приговор по делу «Шалтая-Болтая»

Хакер Владимир Аникеев, возглавлявший группировку «Шалтай-Болтай», приговорен к двум годам лишения свободы в колонии, сообщает Мосгорсуд на своем сайте. Изначально прокурор требовал для Аникеева 2,5 года колонии. Решение было принято в Мосгорсуде судьей Сергеем Подопригоровым.

Аникееву инкриминировали незаконное проникновение в электронные почтовые ящики высокопоставленных чиновников. Подобный «неправомерный доступ к компьютерной информации», согласно части 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ, карается лишением свободы на срок до пяти лет. С учетом признания осужденным своей вины и сотрудничества со следствием, срок был сокращен. Адвокат Аникеева не намерен опротестовывать вердикт.

Поскольку осужденный уже некоторое время находится под арестом, в колонии ему предстоит провести год и четыре месяца. Позднее Аникеев собирается просить об условно-досрочном освобождении, такое право появится у него через четыре месяца. Осужденный отрицает политическую составляющую в преступных действиях «Шалтая-Болтая» и наличие у группировки связей с ФСБ.

Судебное разбирательство проходило за закрытыми дверями ввиду конфиденциальности рассматриваемой информации. Аникеева обвинили в проникновении в почтовые ящики шести человек. Владельцами ящиков являются телеведущий Дмитрий Киселев, сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, Елена Морозова из группы «Сумма», сотрудник администрации президента Тимур Прокопенко и помощник президента Андрей Белоусов. Тимакову и Прокопенко суд не посчитал потерпевшими. Аникеев утверждает, что не шантажировал владельцев взломанных ящиков.

Деятельность «Шалтай-Болтая»

Владимир Аникеев, известный также под никнеймом Льюис, является создателем сайта «Шалтай-Болтай» (другое название – «Анонимный интернационал»). В 2014 г. этот ресурс начал публиковать украденную переписку по электронной почте, а также переписку в Telegram, «облачные» копии содержимого смартфонов и т. д. высокопоставленных чиновников. С его подачи достоянием общественности стала переписка премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, главы Роскомнадзора Александра Жарова, руководителя Счетной палаты Татьяны Голиковой и других чиновников и руководителей госкорпораций.

Лидер группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, также известный как Льюис

В том же 2014 г. Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к блогу «Шалтая-Болтая», но ресурс продолжил работу. В 2015 г. создатели сайта начали выставлять украденную переписку на аукцион с оплатой в Bitcoin. Аникеев был арестован ФСБ в октябре 2016 г., причем для этого сотрудникам ведомства пришлось провести спецоперацию по «выманиванию» подозреваемого с Украины. В декабре 2016 г. были взяты под арест два предполагаемых сообщника Аникеева – Константин Тепляков и Александр Филинов.

Возможная связь с ФСБ

В СМИ циркулирует информация, что арест Аникеева стал причиной для последующих арестов сотрудников Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и «Лаборатории Касперского». Напомним, в декабре 2016 г. были арестованы руководитель второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, еще один сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев и руководитель отдела расследований «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Аресты были произведены по делу о госизмене.

По одной из версий, в начале 2016 г. ЦИБ ФСБ решил взять под контроль деятельность «Шалтая-Болтая». Создатели ресурса были вычислены, с этой целью по адресу одного из них в Санкт-Петербурге был проведен обыск. После этого методы работы «Шалтая-Болтая» изменились. Ранее хакеры использовали специальную технику для похищения электронной переписки своих жертв, но после лета 2016 г. «Шалтай-Болтай» якобы стал публиковать переписку, присланную его новыми кураторами.