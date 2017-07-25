18-летнего хакера посадили в тюрьму за попытку помочь транспортной компании

Полиция Венгрии арестовала 18-летнего хакера по жалобе местной транспортной компании. Сам хакер утверждает, что жалобу на него подали после того, как он нашел в сайте этой фирмы уязвимость и уведомил о ней администраторов сайта. Со своей стороны, транспортная компания, которая платит по миллиону долларов в год за поддержку и защиту своей ИТ-инфраструктуры, попыталась выдать действия хакера за серьезную кибератаку.

Ночной рейд и детская ошибка

В Венгрии разворачивается мощный скандал, связанный с действиями местной транспортной компании Budapesti Közlekedési Központ (BKK). По жалобе BKK арестовали хакера, который нашел брешь в билетной системе организации. Сразу после этого он проинформировал BKK о найденной ошибке, приложив доказательства, но вместо благодарности на него подали заявление в полицию. 18-летнего хакера арестовали среди ночи.

Хакер обнаружил, что может получить доступ к сайту BKK. Зайдя внутрь, он перешел в режим разработки (F12 в браузере Chrome) и сумел модифицировать исходный код страницы так, чтобы поменять стоимость билета.

Поскольку валидации ни на серверной, ни на клиентской стороне не производилось, он без труда смог понизить стоимость билета с 9459 венгерских форинтов (что примерно равно 35 долларам) до 50 форинтов (около 20 центов).

Юный хакер арестован за обнаружение уязвимости в сайте транспортной компании

О найденной уязвимости он сразу же сообщил в BKK. Реакция руководства компании оказалась весьма своеобразной. На хакера немедленно написали жалобу, и среди ночи к нему пожаловала полиция, хотя он даже не пытался воспользоваться нелегально купленным билетом.

Затем руководство компании совершило еще одну ошибку: организовало пресс-конференцию, посвященную задержанию хакера, на которой было объявлено, что весь инцидент представлял собой серьезную кибератаку, и что теперь-то их системы полностью защищены.

«Эффект Стрейзанд»

Реакция сетевой общественности была бурной и сложносоставной. Во-первых, хакеры всех разновидностей бросились искать другие уязвимости в сетевых ресурсах BKK и нашли их в значительных количествах.

Во-вторых, выяснилось, что BKK выплачивает за поддержку своей ИТ-инфраструктуры, которую взломал 18-летний мальчишка, по $1 млн в год; выгодоприобретателем этого контракта стала местная компания T-Systems, которая как раз выступает одним из спонсоров конкурса на «этический хакинг».

«В данном случае произошло нечто похожее на "эффект Стрейзанд": руководство BKK попыталось прикрыть собственную ошибку, выдав действия 18-летнего хакера за серьезную кибератаку, а в результате несет большой репутационный ущерб, — считает Ксения Шилак, директор по продажам компании SEC Consult. — Дальнейшая судьба молодого человека зависит от того, пожелает ли венгерская фемида рассматривать действия хакера как уголовно наказуемые. Хотя о причинении реального ущерба всерьез говорить не приходится, юристы BKK могут использовать "купленный за 50 форинтов" билет как доказательство вредоносных намерений».

На странице BKK в Facebook сейчас проходит «фестиваль критики вразнос»: более 45 тыс. пользователей поставили компании минимальную оценку, вдобавок случайные пользователи со всего мира постят один и тот же текст с воззванием, написанным от лица того самого 18-летнего хакера. В нем утверждается, в частности, что «взломщик» не проживает в Будапеште и не пытался воспользоваться нелегально купленным билетом, поскольку вообще не пользуется маршрутами BKK; далее утверждается, что он хотел просто помочь, а следом идет просьба отозвать жалобу в полицию.

На момент выхода этого материала сайт BKK оказался недоступен для входа с редакционного компьютера в Москве.