Женщины могут решить проблему дефицита кадров в кибербезопасности

ИТ-компании могут компенсировать дефицит кадров в области кибербезопасности за счет привлечения женщин. Однако на текущем этапе в этой сфере наблюдается сильнейшее гендерное неравенство – среди работников отрасли насчитывается всего 10% женщин.

Дефицит кадров имеет гендерную причину?

К 2020 г. глобальный рынок кибербезопасности будет испытывать дефицит в 1,5 млн специалистов, говорится в отчете некоммерческой ассоциации профессионалов компьютерной защиты ISC. ИТ-компании полагают, что одним из способов ликвидации этого дефицита станет более активное привлечение женщин в отрасль. Пока лишь 10% работников сферы цифровой безопасности – это женщины, что является одним из самых сильных гендерных дисбалансов среди всех профессиональных отраслей.

Недостаточная представленность женщин также отмечается и на руководящих позициях в сфере кибербезопасности. По оценкам PwC, у мужчин в четыре раза больше шансов попасть в топ-менеджмент, а среди руководителей среднего звена женщины встречаются в девять раз реже мужчин.

При этом дело не только в образовании. Опросы показывают, что более 58% женщин в области киберзащиты имеют специальное образование, в то время как этот показатель у мужчин на уровне 47%. То есть, женщины получают специальное образование в сфере информационной безопасности, но в какой-то момент отказываются от карьеры в этой области.



Как могут выиграть работодатели?

Для работодателей массовое привлечение женщин в отрасль киберзащиты имеет решающее значение, так как позволяет резко сократить кадровый дефицит, который неизбежно наступит с расширением сферы. В последнее время выросло внимание к цифровой безопасности, особенно после двух недавних массовых атак WannaCry и Petya. Можно ожидать роста трат на киберзащиту. Это потребует новых квалифицированных кадров, нехватку которых компании-разработчики испытывают уже сейчас. Проблема будет обостряться по мере роста спроса на соответствующие программные продукты и решения.

Сфера кибербезопасности крайне сложна и требует от команды разнообразных навыков и компетенций, потому присутствие в группе разработчиков людей разного пола повышает вероятность более быстрого и успешного решения проблем и выполнения поставленных задач. Проще говоря, смешанные группы с равномерным гендерным составом в сфере киберзащиты могут работать более эффективно и приносить владельцам больше прибыли. Кроме того, опыт показывает, что в сфере кибербезопасности женщины в большей степени склонны к командной работе, что имеет ключевое значение при разработке программного обеспечения.



В чем выгода для женщин?

Стоит отметить, что внимание к женщинам как работникам сферы кибербезопасности выгодно и им самим, поскольку позволит стать сотрудниками компаний, которые долгое время считались исключительно «мужскими», повысить свою квалификацию и профессиональную ценность.

Работа в сфере кибербезопасности позволяет женщинам претендовать на высокие заработки, которые традиционно присутствуют в этой отрасли

Кроме того, работа в сфере кибербезопасности позволяет женщинам претендовать на высокие заработки, которые традиционно присутствуют в этой отрасли и, скорее всего, в ближайшем будущем не сократятся. Прогнозируется, что расходы на киберзащиту в 2018 г. вырастут до $101 млрд, то есть на 35% всего за три года. Увеличение расходов означает более привлекательные предложения по заработной плате.



Дефицит кадров в России

Основная проблема отечественного рынка информационной безопасности так же, как и мирового – дефицит высококвалифицированных кадров. По словам Алексея Андрияшина, руководителя системных инженеров Fortinet, в России данная проблема ощущается особенно остро и причин этому может быть несколько. В частности, несоответствие учебных планов профильных специальностей высших учебных заведений современным задачам информационной безопасности и развитию информационных систем в целом. На гендерный баланс в отрасли негативно повлиял демографический кризис, в который попала Россия в 90-х гг., а также низкая популярность инженерных специальностей на протяжении 90-x и начала 2000-x гг.

«На текущий момент ситуация начинает исправляться, – говорит Алексей Андрияшин. – Конкурс в вузы на профильные специальности по защите информации растет. Программа развития цифровой экономики до 2024 года предусматривает увеличение количества специалистов, уровня образования и общей осведомленности по задачам информационной безопасности во всех областях экономики и развития государства».