«Касперский» написал приложение для поиска шпионов в «умном доме»

Мобильный центр управления интернетом вещей

«Лаборатория Касперского» представила решение для умного дома и интернета вещей – Kaspersky IoT Scanner (Kaspersky Smart Home & IoT Scanner). Решение представляет собой бесплатное приложение для устройств под управлением операционной системы Android начиная с версии 4.1 и более поздних.

Приложение Kaspersky IoT Scanner сканирует домашнюю Wi-Fi сеть и сообщает пользователю о подключенных к ней устройствах, а также об уровне безопасности каждого из них.

В настоящее время в магазине Google Play доступна бета-версия приложения Kaspersky IoT Scanner.

Уже сейчас приложение способно распознавать в автоматическом режиме значительный список различных устройств, подключенных к беспроводной сети. Список включает как Wi-Fi роутеры, IP-камеры, телевизоры с функциональностью Smart TV, принтеры с интерфейсом Wi-Fi, сетевые хранилища (NAS), медиасерверы, игровые консоли, и любые компьютеры, планшеты или смартфоны.

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что этот список будет последовательно дополняться новыми устройствами.

Kaspersky IoT Scanner запоминает каждое «легально» подключенное устройство. При каждом подключении или отключении уже известного приложению устройства или подключении нового устройства приложение оповестит пользователя о событии, обеспечив таким образом, постоянный мониторинг и контроль за всеми подключениями к домашней сети.

Kaspersky IoT Scanner сообщает о подключении нового устройства

«Миссия «Лаборатории Касперского» – спасти мир от киберугроз. И это не просто слова. Мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать Интернет безопаснее для пользователей. В нашей «копилке» множество бесплатных решений для самых разных задач и платформ, и Kaspersky IoT Scanner прекрасно дополняет эту коллекцию. Новое приложение позволит значительной части интернет-обитателей – а именно пользователям умных устройств – почувствовать себя защищенными. И поскольку решение пока доступно в бета-версии, мы будем рады получить от пользователей любые отзывы о его работе – это поможет усовершенствовать продукт и повысить уровень защиты людей и их домов», – отметил Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Дополнительная защита от уязвимостей

Мобильное приложение Kaspersky IoT Scanner проводит постоянное сканирование всех подключенных к беспроводной сети устройств на предмет обнаружения любых известных уязвимостей.

Сообщение Kaspersky IoT Scanner об обнаруженной уязвимости

Если порты подключения гаджетов открыты – что означает возможность подключения к ним любого желающего из интернета, приложение Kaspersky IoT Scanner сразу же сообщит об этом пользователю и предложит их оперативно закрыть.

Рекомендация Kaspersky IoT Scanner о способе решения проблемы

В приложении Kaspersky IoT Scanner заложена функциональность информирования пользователя об имеющихся проблемах с паролями для Wi-Fi роутера и сетевых протоколов Telnet и SSH. Это необходимо для защиты от злоумышленников, пытающихся получить доступ к подключенным IoT-устройствам из-за слабого пароля.

Проблема действительно существует

По мере развития интернета киберпреступники ищут возможности и способы использовать эту тенденцию ради своей выгоды. Все чаще умные устройства вместо того, чтобы облегчать жизнь своим владельцам, становятся «слабым звеном» в кибербезопасности.

По данным аналитического агентства Gartner, сегодня в мире работает более 6 млрд устройств интернета вещей, и многие из них уже становились жертвами злоумышленников.

Так, в прошлом году мир потрясла эпидемия DDoS-атак ботнета Mirai, который использовал известные уязвимости IoT-девайсов для заражения.