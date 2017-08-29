Uber пообещала больше не шпионить за пассажирами после выхода из такси

Приложение Uber перестанет отслеживать местоположение пользователя после того, как его поездка была завершена. Кроме того, «слежка» будет автоматически прерываться при закрытии приложения. Сейчас Uber собирает данные о местонахождении пассажира еще пять минут после выхода из такси, даже если приложение работает в фоне.

Uber отказался от «слежки»

Компания Uber решила убрать из своего приложения для поиска такси функцию, которая позволяет отслеживать местоположение пассажира уже после того, как он завершил поездку. Директор Uber по безопасности Джо Салливан (Joe Sullivan) подтвердил это информационному агентству Reuters. Изменения будут внесены при следующем обновлении приложения, которое пользователи iPhone получат уже на этой неделе. На Android-устройствах обновление будет развернуто позже, компания не уточняет, когда именно.

По словам Салливана, когда Uber начал отслеживать местоположение пассажиров после поездки, руководство компании недостаточно четко объяснило клиентам, в чем преимущество этого подхода, и поэтому нововведение вызвало критику. Салливан признает, что у Uber недостаточно экспертный подход к вопросам приватности. Ситуация должна измениться с приходом Дары Косровшахи (Dara Khosrowshahi) на пост главного директора. О том, что он заменит Трэвиса Каланика (Travis Kalanick), стало известно два дня назад.

«Слежка» в Uber

Приложение Uber всегда отслеживало местоположение своих пользователей во время заказанной ими поездки. По заявлению компании, это делается ради обеспечения безопасности пассажиров и улучшения сервиса. Раньше «слежка» ограничивалась исключительно временем поездки. Кроме того, если пассажир не желал делиться такими данными, он мог просто закрыть приложение, после чего отслеживание автоматически прекращалось.

Uber изменит свой скандальный подход к приватности пассажиров



Но в ноябре 2016 г. компания развернула обновление, которое изменило правила «слежки». Пользователям был предоставлен выбор — или полностью отказаться от отслеживания местоположения, что ставило под угрозу их безопасность, или согласиться на его отслеживание даже при закрытом приложении, и не только во время поездки, но и в течении пяти минут после ее окончания.

Для пользователей iOS это выглядело следующим образом. По договоренности Apple с Uber, им предлагалось на выбор три способа разрешить отслеживание их местоположения: «Всегда», «Никогда» и «Во время использования приложения». Потом в договоренность между компаниями были внесены изменения, и пункт «Во время использования приложения» исчез из списка вариантов. Сейчас Uber утверждает, что «слежка» в течение пяти минут после завершения поездки никогда не применялась для владельцев iPhone, а для пользователей Android была приостановлена.

Реакция общественности

Перед тем, как начать следить за пассажирами при закрытом приложении, Uber внес соответствующие изменения в свои правила обслуживания клиентов. Об этом стало известно в мае 2016 г., а в силу новые правила вступили в июле. Уже в июне американский Центр электронной частной информации (EPIC) подал жалобу на компанию в Федеральную торговую комиссию США (FTC), называя внесенные изменения «незаконными и вводящими в заблуждение». EPIC — это независимая некоммерческая организация в Вашингтоне, которая занимается привлечением общественного внимания к случаям нарушения приватности и прав человека.

Опрошенные изданием The Verge пользователи Uber негативно отозвались о нововведениях. По их словам, они не были уверены, что слежка после поездки ограничится пятью минутами, а не продлится дальше. Кроме того, сотрудники Uber известны тем, что используют такие функции без ведома компании. Например, в 2014 г. генеральный менеджер компании Джош Морер (Josh Mohrer) использовал в личных целях инструмент God View, чтобы отследить местоположение спешившей к нему на встречу журналистки. Узнав об этом, власти Нью-Йорка обязали компанию уплатить $20 тыс. штрафа и отказаться от использования God View.