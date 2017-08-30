«Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства

Предложившая на проблемном ИТ-аукционе Казначейства лучшую цену компания не смерилась с тем, что контракт был отдан не ей, и сумела через ФАС изменить решение конкурсной комиссии в свою пользу. В общей сложности ФАС вмешивалась в эту процедуру трижды.

«Возвращение» контракта

Компании «Борлас» удалось отыграть обратно свою фактическую победу в проблемном тендере Казначейства на поставку и настройку «железа» для модернизации его инфраструктуры информационной безопасности.

Ранее заявка «Борласа» на аукционе продемонстрировала более привлекательную цену, чем у соперника. Это автоматически должно было принести ей победу, но конкурсная комиссия в итоге отдала контракт «Информзащите». Проигравшая сторона не без успеха обратилась в ФАС, после чего заявки были пересмотрены, и контракт «возвращен» «Борласу».

Как это произошло

Напомним, начальная цена описываемого лота была выставлена Казначейством на уровне 472,2 млн руб. На состоявшихся 27 июля 2017 г. торгах «Информзащита» попросила за свои услуги 243,2 млн руб. Цена предложения «Борласа» составила 240,8 млн руб., но его заявка после этого с точки зрения конкурсной комиссии оказалась несоответствующей условиям аукциона.

Победитель в мегатендере Казначейства сменился с помощью ФАС

В Казначействе посчитали, что представленная компанией лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации не содержит «работы и услуги по наладке средств защиты». Из документов разбирательства в ФАС можно заключить, что решение антимонопольного ведомства в пользу «Борласа» связано с тем, что эти претензии несостоятельны в силу одобрения заказчиком первой части заявки претендента.

Повторное рассмотрение ценовых предложений соискателей состоялось 25 августа 2017 г. Как пояснили CNews в «Борласе», изменять суммы в заявках они уже не могли, поэтому победа закономерно досталась именно этой компании.

На момент публикации в «Информзащите» не смогли сообщить CNews, намерена ли организация каким-либо образом оспаривать исход дела.

Еще один снятый участник

Отметим, что в данном тендере на контракт претендовал еще один участник — «Техносерв», но его заявка была отклонена еще до торгов — на предварительном этапе рассмотрения документов соискателей. Комиссия сочла, что компания не в полной мере подала необходимые данные, а кроме того предоставила недостоверные сведения «о совместимости предлагаемого в поставке электронного замка».

В «Техносерве» также обратились в ФАС, но в данном случае антимонопольное ведомство на сторону претендента не встало.

Более раннее вмешательство ФАС

По данным CNews, описываемый здесь тендер является переформатированной более ранней конкурсной процедурой. Еще 31 марта 2017 г. «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» запустил для модернизации инфраструктуры информационной безопасности ведомства закупку не только «железа», но и лицензий на ПО.

Торги между претендентами на контракт были намечены на 13 июня, однако 29 мая заказчик разместил на сайте госзакупок извещение об отмене процедуры. Причиной такого шага стала удовлетворенная ФАС жалоба автономной некоммерческой организации содействия юридическому просвещению «Центр юридического мониторинга». Организации удалось убедить антимонопольный орган в том, что заказчиком неправомерно в рамках одного лота закупалось и компьютерное оборудование, и ПО, что приводило к ограничению количества участников закупки. Информации о том, кто из соискателей успел подать заявки на этот отмененный тендер, в свободном доступе нет.

Примечательно, что начальная цена отмененного тендера на «железо» и ПО не столь сильно отличается от стартового размера лота перезапущенного тендера на «железо» отдельно. В первом случае она составляла 487,1 млн руб., во втором, напомним, была выставлена на уровне 472,2 млн руб. Обнаружить какую-либо информацию об отдельной закупке ПО CNews не удалось.

Что именно закупает Казначейство

Номенклатура поставки «железного» тендера включает различного рода криптографические шлюзы, межсетевые экраны, узлы связи, серверы доступа, средства обнаружения вторжений, ответвители трафика, криптографические серверы, коммутаторы, серверы сбора списков отозванных сертификатов, источники точного времени, сервер разбора конфликтных ситуаций, экраны сервера приложений, серверы записи и хранения трафика, электронные замки, серверы защиты баз данных, серверы защиты от атак типа «отказ в обслуживании», СХД, серверы архитектуры x86 и пр.

Конкретные вендоры этого оборудования в техзадании не прописаны. В отношении всей техники подрядчики предстоит выполнить работы по ее установке.

В отмененном тендере в списке требующегося Казначейству софта фигурировало ПО защиты от несанкционированного доступа, защиты виртуальной инфраструктуры, анализа защищенности и обновлений — также без указания вендоров.

Несколько фактов о «Борласе»

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо победителя тендера ООО «Борлас АФС» было зарегистрировано в декабре 2004 г. Его единственным учредителем выступает предприниматель Алексей Ананьин. Структура в свою очередь является главным учредителем компаний «Борлас», «Группа Борлас», «БК-биллинг», БСС и «Борлас ИТЦ».

В базе «Контур.фокус» за «Борлас АФС» числится 28 госконтрактов на общую сумму в 648 млн руб. Наиболее крупными госпоставщиками в этой связке выступают «Группа Борлас» (58 контрактов на 1,6 млрд руб.) и БСС (45 контрактов на 1,9 млрд руб.).

Известно, что в 2007 г. «Борлас» вошел в состав интегратора IBS с долей в объединенной структуре в 23%, однако в начале 2012 г. бренды снова разделились.