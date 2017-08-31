Власти, «Яндекс» и Mail.ru придумали, как зачистить результаты поиска от вредных сайтов

Роскомнадзор решил, что будет автоматически рассылать операторам российских поисковых систем списки запрещенных ресурсов, которые должны быть удалены из результатов поиска. Проверять выполнение требований ведомство будет с опорой на информационные системы самих же операторов.

План выполнения законов

Роскомнадзор провел встречу с операторами российских поисковых систем («Яндекс», «Поиск Mail.ru» и «Спутник»), на которой стороны обсудили, каким именно образом поисковики будут исключать из результатов поиска запрещенные в России интернет-ресурсы. Итоги дискуссии Роскомнадзор в своем твитере описал как «удалось договориться», а на сайте — «выработана консолидированная позиция».

Было решено, что Роскомнадзор будет автоматически рассылать операторам адреса запрещенных сайтов. Проверять, действительно ли эти ресурсы были удалены из поисковой выдачи, ведомство будет через взаимодействие своих информационных систем с системами операторов — пока что это предварительная договоренность.

Этот механизм позволит операторам поисковиков соблюдать сразу два закона, которые должны вступить в силу этой осенью. С 1 октября 2017 г. начнет действовать закон о блокировке веб-зеркал пиратских сайтов, а с 1 ноября — закон о государственном регулировании использования анонимайзеров и VPN. Сведения обо всех этих ресурсах должны быть удалены из поисковых выдач.

Другие планы контроля поисковиков

На днях Роскомнадзор вынес на общественное обсуждение приказ об утверждении порядка контроля за прекращением на территории России выдачи операторами поисковых систем сведений о запрещенных у нас в стране информационных ресурсах.

Роскомнадзор будет автоматически рассылать поисковикам адреса запрещенных сайтов

Согласно приказу, контролировать деятельность поисковиков в части удаления из результатов поиска запрещенных ресурсов будет сам Роскомнадзор, а также уполномоченные представители предприятий радиочастотной службы. Контролироваться будет только работа тех поисковиков, в которых есть реклама.



Принятые законы

Из текста приказа следует, что в ходе проверки контрольные органы будут пользоваться данными федеральной государственной информационной системы (ФГИС), а также информацией из открытых источников и сообщений, полученных от граждан или организаций. С самими поисковиками во время проверки контролеры сотрудничать не будут, гласит приказ. Провинившиеся операторы поисковых систем будут платить штрафы — соответствующий законопроект об изменениях в административном кодексе уже обрабатывается Госдумой.

Напомним, в конце июля 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий в России анонимайзеры и VPN-сервисы. Закон был принят Госдумой 21 июля (373 голосами «за» при двух противниках и двух воздержавшихся) и утвержден Советом Федерации спустя еще четыре дня. Ссылаясь на опыт Китая, эксперты высказывают сомнение в технической выполнимости закона.

Роскомнадзору предписано ограничить доступ не только к самим анонимайзерам, но и к тем сайтам, на которых содержится руководство по обходу блокировок. Ссылки на все указанные ресурсы будут заблокированы операторами поисковых систем после включения в Реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. В случае несоблюдения требований закона, поисковые системы могут быть оштрафованы, однако размер штрафов пока не определен.

Закон, который позволит ограничить доступ к зеркалам сайтов, содержащих незаконно распространяемый контент, был подписан президентом в начале июля 2017 г. Помимо этого, закон обязывает операторов поисковых систем удалять из результатов поиска те ресурсы, которые были заблокированы за пиратство на постоянной основе, а также зеркала таких ресурсов. Закон о блокировке зеркал дополняет «антипиратский» закон, принятый в 2013 г. и расширенный в 2015 г.