Китай объявил криптовалюту вне закона

Центральный банк Китая объявил все операции с первичным размещением токенов криптовалют незаконными. Все текущие ICO в стране должны быть немедленно остановлены, соответствующие онлайн-платформы закрыты.

Криптовалюты под колпаком

Народный банк Китая объявил 4 сентября 2017 г. на своем веб-сайте о завершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO), сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление ЦБ Китая. По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 1%, сообщили представители ЦБ Китая.

Согласно официальной позиции Центробанка Китая, все ICO в стране с сегодняшнего дня считаются незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем и одновременно пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO.

Центробанк Китая также настаивает на том, чтобы организации и физические лица, которые уже провели сбор денег на размещениях токенов криптовалют, немедленно вернули средства инвесторам, хотя и не уточнили механизм такого возврата.

Согласно распоряжению ЦБ Китая, цифровые токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями, и не имеют правового и юридического статуса денежных средств, поэтому строжайше запрещается использовать их в качестве средств для рыночных и банковских расчетов.

Онлайн-площадки, предлагавшие первичное размещение и услуги обмена с участием криптовалют, будут закрыты, нарушителей распоряжения регулятор пообещал оставить без лицензий. Те же меры грозят банкам, которым теперь также запрещено предоставлять услуги ICO. В дополнение, Народный банк Китая также намерен проконтролировать удаление всех приложений для мобильных устройств с соответствующих трейдинговых площадок.

Центральный банк Китая запретил операции с ICO

В своем заявлении регулятор призвал население страны «усилить свою осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами», а также сообщать властям любую информацию, касающуюся признанных незаконными операций.

Мнения специалистов

Несмотря на жесткий запрет ICO, в соответствующем заявлении ЦБ Китая не упоминались существующие криптовалюты, такие как эфир или биткоин. Эксперты полагают, большинство инвестиционных программ вполне могут обойтись без выпуска собственных токенов, пользуясь уже существующими криптовалютами.

Джехан Чу (Jehan Chu), управляющий партнер гонконгской Kenetic Capital, специализирующейся на инвестициях и продажах криптовалют, в интервью Bloomberg отметил, что не везде одинаковые, но достаточно схожие тенденции в последнее время наблюдаются во многих юрисдикциях: «Китай как один из крупнейших и наиболее спекулятивных рынков IPO, рано или поздно должен был принять решительные меры».

По мнению Джехана Чу, Китай, скорее всего, в конечном итоге позволит продавать токены криптовалют, но только на одобренных платформах, с жесткой индивидуальной проверкой каждого проекта.

Марк Мобиус (Mark Mobius), председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group, заявил в интервью Bloomberg, что взрывной рост рынка криптовалют несет потенциальную опасность. Государства начинают ужесточать требования для этих рынков, поскольку видят в криптовалютах угрозу использования для незаконного финансирования, в том числе террористических группировок и наркодилеров.

«Криптовалюты начинают выходить из-под контроля, что привлекает внимание государств по всему миру. Инвесторы, задавшись вопросом о надежности будущего криптовалют, скорее всего, опять переключатся на золото», – отметил Мобиус.

Последствия не заставили себя ждать

Мировой объем ICO за последний год оценивается, по данным Bloomberg, в $1,6 млрд. На 18 июля 2017 г. в КНР существовало 43 ICO-платформы. В Китае состоялось 65 ICO, на которых было привлечено в сумме порядка 2,6 трлн юаней (около $398 млн).

Вследствие вступившего в силу запрета отменена конференция об ICO, которая должна было состояться на выходных в Пекине. В дополнение, также отменена блокчейн-конференция Shape The Future, проведение которой было запланировано на 10 сентября 2017 г. в Пекине. Организатор компания BitKan планирует перенести мероприятие в другую страну.

Рынок криптовалют встретил новость о запрете ICO в Китае крайне негативно. Биткойн, по данным Coindesk, упал на торгах в понедельник на 5% до $4397,46, эфир (Ethereum) потерял 15% цены, снизившись до $300,19.