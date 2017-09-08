Евросоюз склоняют к «китайским» методам фильтрации интернета

Власти Эстонии продвигают в Евросоюзе идею принятия новых правил фильтрации интернет-контента, которые наблюдатели уже сравнили с теми, что приняты в Китае.

Фильтры на загрузку

В то время как в Евросоюзе уже несколько лет обсуждается реформа Директивы о защите прав на интеллектуальную собственность, Эстония предлагает новые меры, в соответствии с которыми все веб-сайты, позволяющие загружать в Сеть какой-либо контент, будут обязаны установить у себя копирайтные фильтры, не пропускающие ничего, что могло бы нарушать чьи-либо права на интеллектуальную собственность.

Подразумевается, что веб-сайты, оснащенные такими фильтрами, будут вынуждены сканировать вообще все, что загружают пользователи, в том числе, персональные данные. Такой подход многим не по душе. Но эту идею активно поддерживает европейская медиаотрасль и правительство Эстонии — страны, которая в настоящий момент председательствует в ЕС.

Законопроект чреват нарушениями

Представители целого ряда стран — Чехии, Финляндии, Венгрии, Ирландии и Голландии — уже высказали опасения, что «копирайтные фильтры» противоречат фундаментальным правам человека, в том числе, праву на свободу выражения и защиту персональных данных.

Эстония предлагает установить на все веб-сайты ЕС фильтры на загрузку копирайтного контента

«Даже если не затрагивать вопрос копирайта, ключевой проблемой станет то, что реализация этого предложения приведет к снижению защенности персональных данных, по крайней мере, в теории, — считает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Хостинг загруженного на сайт или в облако контента — это одно, и совсем другое — анализ его содержания, вне зависимости от согласия пользователя».

Противники законопроекта также указывают, что установка таких фильтров будет весьма дорогостоящим мероприятием, а значит, далеко не все их себе смогут позволить. В то же время законопроект написан так, что все, кто не установит себе такие фильтры, оказываются нарушителями закона. Для малого бизнеса это может означать массу проблем.

По китайскому пути

Эксперты напоминают, что в Китае с середины апреля 2017 г. начало функционировать Общество по защите копирайта, и его Мониторинговый центр, который постоянно сканирует Сеть на предмет материалов, нарушающих копирайт, на всех возможных ресурсах, от мейнстримовых медиасайтов до индивидуальных устройств, таких как SmartTV. Через этот Мониторинговый центр также распространяется система фильтрации контента компании FirstBrave, предназначенная для установки на облачные сервисы и платформы. Технология препятствует загрузке любого контента, защищенного копирайтом, на заданный ресурс.

Не первая спорная инициатива

Европейский законопроект — далеко не первая спорная инициатива в ЕС, связанная с копирайтом. Ранее всерьез рассматривалась возможность принятия закона, обязывающего вебсайты платить небольшие отчисления за каждую ссылку, ведущую на тот или иной контент, защищенный копирайтом, например, на новостные статьи.

За это активно ратовали медиаконгломераты. Но законопроект наткнулся на дружное сопротивление общественности, и европарламентарии проголосовали против него (хотя спустя несколько месяцев он был с минимальными правками внесен заново).

Предложенные Эстонией меры являются своеобразной альтернативой упомянутому «налогу на ссылки». Законопроект предполагает, что если идея с фильтрами не будет поддержана в Европарламенте, то веб-сайты должны будут нести всю полноту ответственности за любые материалы, загруженные на них.