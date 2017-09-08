Хакеры украли данные половины населения США

Неизвестные злоумышленники взломали веб-сайт крупнейшего американского бюро кредитной истории Equifax и похитили данные 143 млн его клиентов. Компания публично заявила об этом через полтора месяца после того, как узнала сама. За это время трое топ-менеджеров Equifax продали принадлежащие им акции компании общей стоимостью $1,8 млн.

Кража данных

Данные более 143 млн американских пользователей оказались в руках хакеров, включая даты рождения, домашние адреса, номера социального страхования, водительских удостоверений и кредитных карт. Об этом сообщило на своем сайте бюро кредитных историй Equifax, одна из трех крупнейших организаций такого рода в США, которая и стала жертвой злоумышленников. Издание Bloomberg называет инцидент одной из самых масштабных краж данных в истории. Пострадала почти половина населения США — всего в стране проживает 323 млн человек.

В ходе атаки хакеры использовали уязвимость веб-сайта компании. Злоумышленники действовали в период с середины мая до конца июля 2017 г. В числе прочего они получили доступ к документам по опротестованию транзакций, которые содержали исчерпывающую идентификационную информацию около 182 тыс. клиентов. Номера кредитных карт были украдены примерно у 209 тыс. пользователей, сообщает Equifax. Помимо клиентов из США пострадали также некоторые граждане Канады и Великобритании.

Расследованием инцидента уже занимается Федеральное бюро расследований (ФБР). Последствия атаки будет устранять компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности.

Продажа акций

Equifax узнала о случившемся 29 июля 2017 г., однако заявление опубликовала только вчера вечером, после закрытия торгов на бирже. Акции компании сразу же упали на 13% — со $142,72 до $124. Bloomberg сообщает, что три топ-менеджера Equifax успели продать принадлежащие им акции на сумму $1,8 млн уже после того, как о краже данных стало известно компании, но еще до того, как об инциденте было объявлено публично.

Злоумышленники похитили данные 143 млн клиентов бюро кредитных историй Equifax

Записи регуляторных органов показывают, что три дня спустя после того, как кредитное бюро узнало о проблеме, финансовый директор Equifax Джон Гэмбл (John Gamble) избавился от акций стоимостью $946,4 тыс., а Джозеф Лафран (Joseph Loughran), президент по информационным решениям компании в США, воспользовался случаем продать акции на $584,1 тыс.. Еще через пару дней, 2 августа, Родольфо Плодер (Rodolfo Ploder), глава кадровой службы, продал акции общей стоимостью $250,5 тыс.

Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) применяет в таких случаях правило 10b5-1 закона «О ценных бумагах и биржах» 1934 г. Согласно этому правилу, те лица, которые покупают или продают ценные бумаги, основываясь на значимой непубличной информации, должны быть привлечены к ответственности за инсайдерскую деятельность.

Однако, по словам представительницы Equifax Инес Гутцмер (Ines Gutzmer), все три топ-менеджера продали лишь некоторую часть принадлежащих им акций компании, и на момент заключения сделок все трое еще не были проинформированы о краже данных.

Что такое Equifax

Equifax — это американское бюро кредитных историй, основанное в 1899 г. Наряду с Experian и TransUnion входит в тройку крупнейших организаций такого рода в США. Главный офис компании расположен в Атланте, штат Джорджия. В распоряжении бюро имеется информация более чем о 800 млн потребителей и 88 млн предприятий по всему миру. Штат компании насчитывает около 9,5 тыс. сотрудников в 14 странах.

Акции Equifax торгуются на Нью-Йоркской бирже. Выручка компании по итогам 2016 г. составила $3,144 млрд, чистая прибыль — $488,8 млн.