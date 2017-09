Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского»

Ритейлер электроники Best Buy больше не будет продавать продукцию «Лаборатории Касперского» в США, так как компания может быть связана с российским правительством. Собственное расследование ритейлер не проводил, ориентировался на информацию в СМИ и подозрения Конгресса США.

Решение Best Buy

Американская сеть магазинов электроники Best Buy прекращает продажу продукции «Лаборатории Касперского». Причиной такого решения стало опасение ритейлера, что «Лаборатория» находится под влиянием российского правительства. Клиенты, которые приобрели в Best Buy продукцию «Лаборатории», могут обменять ее на другие продукты в течение 45 дней, даже если они уже активировали подписку.

Best Buy сообщила изданию Star Tribune, что остановка продаж вызвана «сообщениями СМИ, показаниями на слушаниях в Конгрессе и дискуссией в отрасли» на тему связи «Лаборатории» с российскими спецслужбами. Best Buy не проводила собственного расследования, но «ощутила, что здесь слишком много вопросов, на которые нет ответов».

«Лаборатория» сообщила ресурсу The Verge, что всего лишь стала жертвой международной геополитической борьбы, и что никогда не работала и не будет работать ни на какое правительство. Компания считает, что решение Best Buy может быть пересмотрено в будущем, и что она намерена по-прежнему продавать свою продукцию в США через других партнеров, таких как Amazon или Walmart.

К моменту выхода этого материала «Лаборатория Касперского» не ответила на просьбу CNews прокомментировать ситуацию.

Проблемы «Лаборатории» в США

Конфликт «Лаборатории» с американским правительством начался в 2016 г., когда Федеральное бюро расследований (ФБР) высказало ряд опасений насчет продукции компании представителям индустрии, в том числе Координационному совету подсектора электричества – организации, в которую входят главы энергетических компании Северной Америки. В ответ на это в феврале 2017 г. Министерство внутренней безопасности США направило американским спецслужбам секретный доклад, касающийся «Лаборатории».

В апреле обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», была высказана в секретном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.

В связи с этим Евгений Касперский выразил готовность выступить перед Сенатом США и ответить на любые его вопросы. Также «Лаборатория» заявила о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

Расследование ФБР и его последствия

В июне стало известно, что ФБР провело беседы с рядом сотрудников американского представительства «Лаборатории». Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. ФБР интересовалось подробностями работы «Лаборатории Касперского» и тем, в какой степени американское представительство компании отчитывается перед головным офисом в Москве.

В июле администрация президента США Дональда Трампа исключила «Лабораторию» из двух списков поставщиков высокотехнологичного оборудования для государственных нужд. Речь идет о двух списках Управления служб общего назначения США (U.S. General Services Administration, GSA), которое сертифицирует поставщиков и вносит их в базу данных компаний: услуги в области информационных технологий и поставки фототехники. Списки были изменены по соображениям «безопасности правительства и сети».

Что такое Best Buy

Best Buy — одна из крупнейших американских розничных сетей по продаже электроники, основанная в 1966 г. В 2016 г. она насчитывала 1385 магазинов в США и 188 в Канаде. В январе 2017 г. Best Buy являлась самым крупным специализированным ритейлером электроники в США с долей рынка более чем 32%, по данным TWICE Magazine. Второе и третье места со значительным отрывом от лидера занимали Walmart и Amazon.

Выручка сети по итогам 2016 г. составила $39,528 млрд, чистая прибыль — $897 млн.