«Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне

«Лаборатория Касперского» проведет реорганизацию вашингтонского подразделения Kaspersky Government Security Solutions Inc., поставлявшего ПО госорганам США. О закрытии речи не идет: в 2018 году компания откроет еще три подразделения в Северной Америке.

«Перспективы сотрудничества с госорганами туманны»

«Лаборатория Касперского» планирует реорганизацию своего подразделения Kaspersky Government Security Solutions Inc (KGSS) в США.

KGSS расположена в Арлингтоне – пригороде столицы страны Вашингтона, непосредственно через реку от Пентагона, в ее штат входит порядка 10 человек, граждан США. Представительство KGSS было открыто в 2014 г. с целью разработки и поставки уникальных решений для американского правительства и его контракторов.

По словам Антона Шингарева, вице-президента «Лаборатории Касперского» по связям с госорганами, в вашингтонском офисе компании планируется реорганизация, поскольку «перспективы довольно туманные… в связи со сложной геополитической ситуацией. Сейчас, по его словам, «Лаборатория Касперского» изучает варианты оптимизации KGSS, которые в любом случае составляют незначительную долю продаж в регионе, заявил он редакции The Bell.

В настоящее время у «Лаборатории Касперского» в США есть еще два офиса. Один офис работает в Вобурне, штат Массачусетс, второй в Бельвю, штат Вашингтон, оба подразделения специализируются, главным образом, на разработке, их штат составляют в основном инженеры.

В целом на США и Канаду в 2016 г. приходилось более $600 млн выручки «Лаборатории Касперского», то есть, почти четверть от глобальных доходов компании.

Закручивание гаек: хронология

Конфликт «Лаборатории» с американским правительством начался в 2016 г., когда Федеральное бюро расследований (ФБР) высказало ряд опасений насчет продукции компании представителям индустрии, в том числе Координационному совету подсектора электричества – организации, в которую входят главы энергетических компании Северной Америки. В ответ на это в феврале 2017 г. Министерство внутренней безопасности США направило американским спецслужбам секретный доклад, касающийся «Лаборатории».

В апреле обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», была высказана в секретном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.

В связи с этим Евгений Касперский выразил готовность выступить перед Сенатом США и ответить на любые его вопросы. Также «Лаборатория Касперского» заявила о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

«Лаборатория Касперского» готова открыть властям США исходники своего ПО

В июле 2017 г. CNews сообщил о том, что администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) приняла решение об исключении исключила российской «Лабораторию Касперского» из списков поставщиков высокотехнологичного оборудования для государственных нужд. Речь о двух списках Управления служб общего назначения США (U.S. General Services Administration, GSA), которое сертифицирует поставщиков и вносит их в базу данных компаний: услуги в области информационных технологий и поставки фототехники.

Поводом к фактическому запрету на поставки ПО «Лаборатории Касперского» госорганам США стало опасение того, что продукты борцов с киберпреступлениями могут послужить для сбора информации в американских компьютерных сетях.

По словам представителей GSA, решение о запрете ПО компании было принято после «анализа и тщательного рассмотрения» — для обеспечения «целостности и безопасности правительства США, системы и сети». При этом госучреждения США по-прежнему могут использовать продукцию российской лаборатории, но лишь приобретенную вне рамок госконтрактов.

«Лаборатория Касперского» со своей стороны отвергла обвинения, отметив, что не имеет отношения к какому-либо правительству. «Компания никогда не помогала и не будет помогать ни одному из правительств в сфере кибер-шпионажа», говорилось в официальном заявлении компании.

Следующим поводом для скандала послужила история с выплатой KGSS гонорара сотруднику администрации США. Как ранее писал CNews, американская «дочка» «Лаборатории Касперского» KGSS выплатила экс-советнику президента США Майклу Флинну (Michael Flynn) гонорар в сумме $11 тысяч за участие в проведенном компанией в конце 2015 г. в столице США Вашингтоне мероприятии Government Cybersecurity Forum.

«Как частная компания «Лаборатория Касперского» не связана ни с одним правительством, но гордится сотрудничеством с властями многих стран и международными правоохранительными организациями в деле борьбы с киберпреступностью», - прокомментировали этот факт в «Лаборатории Касперского».

Из-за политического скандала по поводу своих связей с Россией и с российскими компаниями Флинн ушел в отставку всего через 24 дня после назначения советником Трампа.

Последним событием стало вчерашнее сообщение американской розничной сети магазинов электроники Best Buy о том, что она прекращает продажу продукции «Лаборатории Касперского». Причиной такого решения стало опасение ритейлера, что «Лаборатория» находится под влиянием российского правительства. Клиенты, которые приобрели в Best Buy продукцию «Лаборатории», могут обменять ее на другие продукты в течение 45 дней, даже если они уже активировали подписку.

«Лаборатория Касперского» в свою очередь сообщила, что всего лишь стала жертвой международной геополитической борьбы и что никогда не работала и не будет работать ни на какое правительство. Компания считает, что решение Best Buy может быть пересмотрено в будущем, и что она намерена по-прежнему продавать свою продукцию в США через других партнеров, таких как Amazon или Walmart.

Официальный комментарий «Лаборатории Касперского»

В ответ на официальный запрос CNews, в компании пояснили, что все три существующих офиса «Лаборатории Касперского» в США в настоящий момент функционируют, включая подразделение в Вашингтоне.

«Однако в связи со сложной геополитической ситуацией «Лаборатория Касперского» изучает варианты оптимизации подразделения компании, отвечающего за поставки американским государственным органам, которые в любом случае составляют незначительную долю продаж в регионе», отмечается в заялении.

Компания не намерена сворачивать свой бизнес на Североамериканском континенте. Более того: «Лаборатория Касперского» намерена продолжать инвестировать в развитие своего американского бизнеса и в 2018 г. планирует открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго и Лос-Анджелесе (США), а также в Торонто (Канада).

«США – стратегический рынок для «Лаборатории Касперского», – рассказали CNews в компании. – Компания присутствует на нем с 2005 года. В американском представительстве «Лаборатории Касперского» работает около 300 человек, включая специалистов по исследованиям и разработке, а также экспертов глобального центра исследований и анализа угроз. Компания планирует продолжать укреплять свое присутствие на рынке США».