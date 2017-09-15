Для блокировки запрещенных сайтов будут использовать ПО выходцев из «Рамблера»
Роскомнадзор выбрал ПО для блокировки запрещенных сайтов
Роскомнадзор сообщил о подведении итогов тестирования программного обеспечения Ubic, предназначенного для блокирования операторами связи доступа к запрещенным интернет-сайтам. Разработчиком UBIC является компания «Безопасный интернет».
Тестирование проводилось 20 операторами связи, имеющими различную абонентскую базу и охватывающими совокупно семь федеральных округов. В ходе тестирования весь трафик абонентов интернет-провайдеров проходил через Ubic.
По результатам тестирования количество выявленных нарушений по доступу к запрещенным сайтам составило 0,006%, по доступу к экстремистским сайтам - 0,13%. Таким образом, Роскомнадзор подготовил официальное заключение о возможности применения операторами связи ПО Ubic для блокировки доступа к противоправным сайтам.
В Роскомнадзоре отмечают, что операторы связи сами обратились в ведомство с просьбой помочь выбрать решение для эффективной блокировки доступа к запрещенным сайтам. Далее Роскомнадзор намерен протестировать еще два программных комплекса - EcoFilter и «Скат».
Партнер «Сколково» и РВК
Компания «Безопасный интернет» была создана Виталием Саттаровым и Алексеем Ворониным, бывшими программистами «Рамблера», уволившимися оттуда в 2007 г.
Компания производит решения для операторов связи по анализу и фильтрации трафика. ПО Ubic обеспечивает автоматическое подключение к Реестру запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, и к Федеральному списку экстремистских материалов (его ведет Минюст на основании решений региональных судов).
Ubic позволяет операторы связи дополнительно вводить «белые» и «черные» списки сайтов для разных группа абонентов, активировать «родительский контроль» и фильтровать поисковые запросы.
«Безопасный интернет» - резидент «Сколково», портфельная компания Фонда посевных инвестиций РВК («Российской венчурной компании»), который владеет в ней 13,1%. Долей 20,5% в компании владеет Фонд развития интернет-инициатив.
По данным «Контур.Фокус», в 2015 г. выручка «Безопасного интернета» составила 4,7 млн руб. при чистом убытке 19,3 млн руб.
Скандал с московскими школами и «Роскомсвободой»
Решение Ubic используется МГТС («Московской городской телефонной сетью») для фильтрации трафика в московских школах. С работой этого комплекса связан скандал: выяснилось, что в московских школах заблокирован сайт «Роскомсвобода», посвященный проблемам ограничений в интернете, хотя запретов на работу этого ресурса властями не выносилось.
В связи с этим «Роскомсвобода» судилась с МГТС и «Безопасный интернет», но безуспешно. «В ходе судебных разбирательств представители «Безопасного интернета» отказалась раскрыть алгоритмы работы своего ПО, - говорит руководитель проекта «Роскомсвобода»