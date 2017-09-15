Для блокировки запрещенных сайтов будут использовать ПО выходцев из «Рамблера»

Роскомнадзор рекомендовал использовать для блокировки доступа к запрещенным сайтам ПО компании «Безопасный интернет», созданную выходцами из «Рамблера», партнера «Сколково» и РВК. Проект «Роскомсвобода» судился с этой компанией из-за необоснованной блокировки своего ресурса в московских школах.

Роскомнадзор выбрал ПО для блокировки запрещенных сайтов

Роскомнадзор сообщил о подведении итогов тестирования программного обеспечения Ubic, предназначенного для блокирования операторами связи доступа к запрещенным интернет-сайтам. Разработчиком UBIC является компания «Безопасный интернет».

Тестирование проводилось 20 операторами связи, имеющими различную абонентскую базу и охватывающими совокупно семь федеральных округов. В ходе тестирования весь трафик абонентов интернет-провайдеров проходил через Ubic.

По результатам тестирования количество выявленных нарушений по доступу к запрещенным сайтам составило 0,006%, по доступу к экстремистским сайтам - 0,13%. Таким образом, Роскомнадзор подготовил официальное заключение о возможности применения операторами связи ПО Ubic для блокировки доступа к противоправным сайтам.

В Роскомнадзоре отмечают, что операторы связи сами обратились в ведомство с просьбой помочь выбрать решение для эффективной блокировки доступа к запрещенным сайтам. Далее Роскомнадзор намерен протестировать еще два программных комплекса - EcoFilter и «Скат».

Партнер «Сколково» и РВК

Компания «Безопасный интернет» была создана Виталием Саттаровым и Алексеем Ворониным, бывшими программистами «Рамблера», уволившимися оттуда в 2007 г.

Компания производит решения для операторов связи по анализу и фильтрации трафика. ПО Ubic обеспечивает автоматическое подключение к Реестру запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, и к Федеральному списку экстремистских материалов (его ведет Минюст на основании решений региональных судов).

ПО компании «Безопасный интернет» рекомендовано для блокировки запрещенных сайтов

Ubic позволяет операторы связи дополнительно вводить «белые» и «черные» списки сайтов для разных группа абонентов, активировать «родительский контроль» и фильтровать поисковые запросы.

«Безопасный интернет» - резидент «Сколково», портфельная компания Фонда посевных инвестиций РВК («Российской венчурной компании»), который владеет в ней 13,1%. Долей 20,5% в компании владеет Фонд развития интернет-инициатив.

По данным «Контур.Фокус», в 2015 г. выручка «Безопасного интернета» составила 4,7 млн руб. при чистом убытке 19,3 млн руб.

Скандал с московскими школами и «Роскомсвободой»

Решение Ubic используется МГТС («Московской городской телефонной сетью») для фильтрации трафика в московских школах. С работой этого комплекса связан скандал: выяснилось, что в московских школах заблокирован сайт «Роскомсвобода», посвященный проблемам ограничений в интернете, хотя запретов на работу этого ресурса властями не выносилось.

В связи с этим «Роскомсвобода» судилась с МГТС и «Безопасный интернет», но безуспешно. «В ходе судебных разбирательств представители «Безопасного интернета» отказалась раскрыть алгоритмы работы своего ПО, - говорит руководитель проекта «Роскомсвобода»

Артем Козлюк

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. - В этой связи вызывает сожаление, что продукт, работающий на неизвестных алгоритмах, будет использоваться на федеральном уровне».