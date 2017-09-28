Российская таможня сменила главного по ИТ

Руководителем Главного управления ИТ ФТС стал Георгий Песчанских, сменив на этом посту Дмитрия Данилина. В круг обязанностей Песчанских входит обеспечение кибербезопасности российской таможни и ее информационно-техническое оснащение.

Новое назначение

Начальником Главного управления ИТ Федеральной таможенной службы (ФТС) стал Георгий Песчанских. Соответствующая информация появилась на сайте ФТС. До этого ИТ-управление ФТС возглавлял Дмитрий Данилин, который покинул должность в начале сентября 2017 г.

Согласно сайту ФТС, в ведении Песчанских отныне находится развитие таможенных ИТ и обеспечение кибербезопасности ведомства, включая борьбу с иностранными техническими разведками и защиту всех данных в таможенных информационных системах, вплоть до гостайны. Также новый руководитель будет следить за информатизацией таможни, развитием ведомственной телекоммуникационной сети и сетей спецсвязи и радиосвязи.

Помимо этого, под руководством Песчанских ИТ-управление будет заниматься оснащением ФТС средствами таможенного контроля и охраны, организоовывать контроль за радиоактивными веществами, следить за радиационной безопасностью и единством измерений.

Кроме того, ИТ-управление обеспечивает деятельность научно-технического совета ФТС России и Совета по информационной безопасности таможенных органов. Совет работает в качестве технической комиссии ФТС по защите государственной тайны.

Помимо этого, ИТ-управление занимается учетом интеллектуальной собственности согласно правительственному постановлению от 2002 г. и руководит работой по формированию открытых наборов данных. Кроме того, возглавляемая теперь Песчанских структура готовит предложения по внесению информационных систем ФТС в реестр государственных информационных систем.

Начальник Главного управления ИТ ФТС Георгий Песчанских

Также ИТ-управление следит за своевременным информационно-техническим обеспечением таможни согласно классификатору закупаемой продукции, и за тем, чтобы средства на это расходовались эффективно. Оно же ведет сам классификатор продукции, составляет план закупок и формирует затраты.

Под руководством Песчанских ИТ-управление будет выдвигать предложения по закупкам в ФТС, а также по графику этих закупок и по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, управление составляет планы информатизации и отчитывается по ним, и вносит в пределах существующих лимитов предложения по формированию заявки ФТС в госбюджет. Также ИТ-управление следит за расходом бюджетных средств.

Трудовая биография

Георгий Песчанских, родившийся в 1962 г., имеет опыт работы в органах госбезопасности, сотрудником которых являлся с 1992 г. по 1995 г. С 1995 г. работал в налоговой полиции Свердловской области. В 2001 г. занял пост замначальника Главного информационно-технологического управления Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), а затем исполнял обязанности начальника информационно-технологического управления ФСНП.

Кроме того, Песчанских имеет опыт работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), где занимал должность замначальника информационно-аналитического управления Департамента межведомственной и информационной деятельности. Песчанских получил научную степень кандидата экономических и физико-математических наук, является профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Информатизация таможни

Согласно Стратегии развития таможенной службы до 2020 г., подписанной председателем правительства России Дмитрием Медведевым в 2013 г., ФТС уделяет значительное внимание информатизации. В частности, стратегия предполагает перевод таможенных деклараций в электронный вид, а также установление безбумажного информационного обмена с Центральным банком России и уполномоченными банками в целях развития валютного контроля.

Также в ФТС должна вырасти с 61% в 2013 г. до 84% в 2020 г. доля средств вычислительной техники с характеристиками и сроками эксплуатации, «достаточными для бесперебойного функционирования в составе единой автоматизированной информационной системы» таможни. Кроме того, стоит задача увеличить отношение числа телекоммуникационных каналов ведомственной сети ФТС, имеющих пропускную способность свыше 2 Мбит/с к общему количеству каналов связи с 50% в 2013 г. до 90% в 2020 г.

В стратегии перечислены основные группы ИКТ-задач, которыми занимается таможня. В единой автоматизированной информационной системе таможенных органов данные будут обрабатываться централизованно, но с использованием сети региональных вычислительных комплексов. Ведомственная же интегрированная сеть будет в режиме, «близком к реальному», доставлять во все таможенные органы актуальную информацию из единой АИС.