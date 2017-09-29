Для слежки за прохожими в Москве внедрили нейросеть

Московская городская сеть видеонаблюдения, состоящая из 170 тыс. камер, была подключена к нейросети. Искусственный интеллект от компании NtechLab будет распознавать лица прохожих и сравнивать их с базой данных МВД. За два месяца пилотного проекта нейросеть помогла поймать шестерых преступников.

Крупнейшая в мире сеть видеонаблюдения

Московская сеть видеонаблюдения, насчитывающая 170 тыс. камер, возможно, является крупнейшей в мире. Такие слова Артема Ермолаева, главы столичного Департамента информационных технологий правительства (ДИТ), привел официальный сайт мэра Москвы.

Распознаванием лиц, снятых на городские камеры видеонаблюдения в Москве, занимается нейросеть. Новая технология была внедрена в систему столичного видеонаблюдения Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, сообщило издание Rusbase. Ее разработчиком является российская компания NtechLab, известная как создатель сервиса FindFace.

Нейросеть сможет следить за передвижениями людей и иных встречающихся в городе объектов. Также она в состоянии распознать лицо человека в видеопотоке и сравнить его с данными, имеющимися в базе МВД. Кроме того, искусственный интеллект способен определить пол и возраст человека.

По словам основателя NtechLab Артема Кухаренко, нейросеть нетребовательна к качеству изображения, лица могут быть сняты с любого ракурса и при любом освещении, поэтому технологию можно применять в реальных уличных условиях. Как сообщает NtechLab, она будет использована для поиска преступников и наблюдения за работой городских сервисов. Во время осуществления пилотного проекта, который занял два месяца, с помощью нейросети удалось задержать шесть преступников.

По данным издания Bloomberg, сервис распознавания лиц FindFace от NtechLab распознает лица настолько точно, что заслужил признание Министерства торговли США и Университета Вашингтона. FindFace был запущен в 2016 г. С его помощью пользователь может сфотографировать любого человека и сравнить его лицо с профилями в социальной сети «Вконтакте». Точность распознавания достигает 70%.

Охват территории

Человеческих ресурсов для обработки данных 170 тыс. камер недостаточно, что и подтолкнуло к внедрению нейросети. Как уточняет Bloomberg, ранее видеозаписи с московских камер хранились в течение пяти дней. Таким образом, с 2012 г. в любой момент времени в архиве находилось около 20 млн часов видео.

Нейросеть буде сравнивать лица московских прохожих с базой данных МВД

Как отметил Ермолаев, в 95% московских подъездов также есть камеры, но их нейросеть пока не охватывает и вряд ли подключится к ним в будущем. Она осуществляет мониторинг только тех территорий, которые интересны для полиции. Распознавание лиц со всех камер в три раза увеличило бы траты города на видеонаблюдение, которые сейчас достигают 5 млрд в год.

Безопасность данных

С новой технологией будет работать 16 тыс. работников в правоохранительных органах и различных муниципальных ведомствах. Допуск к системе контролируется, чтобы не допустить утечки данных о жителях Москвы.

Как сообщил Ермолаев изданию Bloomberg, камеры всего лишь сравнивают лица прохожих с тем, что уже есть в базе данных МВД, не более. «Мы живем в открытом мире. И без городских камер наблюдения легко проследить, что Лору из шестой квартиры часто навещает Миша из соседнего дома», — полагает Ермолаев.