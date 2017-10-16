При переезде в облако потерялись данные Минобороны и Госдепа США

Солидные клиенты

Случившийся в конце сентября 2017 г. взлом внутренних сетей корпорации Deloitte мог привести к утечке данных нескольких сотен крупнейших клиентов фирмы, сообщило издание The Guardian.

В числе пострадавших министерства обороны, энергетики и внутренней безопасности США, Государственный департамент, а также Национальный институт здравоохранения, Почтовая служба США и две крупные ипотечные фирмы - Fannie Mae и Freddie Mac.

На взломанном сервере также располагалась переписка с ФИФА и корреспонденция от четырёх международных банков, трёх авиалиний, двух международных автопроизводителей и ряда других корпораций глобальной значимости. Всего под угрозой утечки конфиденциальных данных могли оказаться около 30 крупнейших международных компаний, хотя и этот список может быть далеко не полным.

Данные крупных клиентов Deloitte утекли при переезде в облачный офис

По всей видимости, взлом произошёл, когда Deloitte переводили свою почтовую инфраструктуру офиса в Нэшвилле в облачный сервис на базе Microsoft Office 365. Хакерам удалось каким-то образом получить доступ к администраторскому аккаунту, и в теории это могло означать, что у злоумышленников была возможность просмотреть всю почтовую переписку фирмы.

В самой фирме Deloitte утверждают, что скомпрометированы данные лишь небольшого числа клиентов.

Никто не знает, как это случилось

Deloitte - крупная международная фирма, оказывающая услуги в области консалтинга и аудита. В число её клиентов входит около 80% коммерческих структур из списка Fortune 500. Естественно, взлом инфраструктуры корпорации такого масштаба и с таким количеством связей в финансовом мире, - это колоссальная удача для киберзлоумышленников.

Официальные представители Deloitte заявили, что злоумышленникам удалось получить доступ лишь «к малой доле корреспонденции, хранившейся на сервере», но собственные источники The Guardian говорят, что на самом деле никто не знает, что именно произошло, почему и каковы истинные масштабы бедствия. Скорее всего, они куда более обширны, чем Deloitte пытается представить.

По заявлению пресс-службы компании, внутренний аудит показал, что только у шести клиентов данные были скомпрометированы. Неформальные источники отмечают, однако, что аудит так и не смог установить, как хакеры получили администраторский доступ, какое количество данных утекло и куда эти данные в итоге были переправлены. А главное, неизвестно, сколько на самом деле хакеры пребывали в системе и какое количество данных могли увести.

Помимо почтовой переписки у хакеров мог быть доступ к логинам, паролям, IP-адресам и многим конфиденциальным данным, которыми бизнес не готов делиться с широкой публикой и конкурентами.

Судя по всему, взломом Deloitte занимались настоящие профессионалы, - считает Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Обычно за целевыми атаками стоят наёмники, которые ставят перед собой конкретные задачи. Если злоумышленникам удалось закрепиться в инфраструктуре Deloitte, маловероятно, чтобы они упустили возможность как дополнительного заработка, так и полного копирования конфиденциалльной информации. Озвученная в данном случае версия потерпевшей стороны выглядит весьма неправдоподобно.