Создатель Telegram собирает команду для борьбы с судом и ФСБ

Автор проектов Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров призвал юристов вступить в собираемую им команду, которая будет отстаивать неконституционность судебного решения оштрафовать компанию Telegram Messenger за отказ передать ключи шифрования мессенджера ФСБ. По мысли Дурова, требование ФСБ противоречит Конституции России.

Призыв Дурова

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров собирает команду юристов, которые помогут ему опротестовать штраф в размере 800 тыс. руб, наложенный Мещанским судом Москвы на компанию Telegram Messenger LLP. Об этом Дуров сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». По его словам, команда, «которая имеет максимальный опыт в такого рода делах» будет выбираться в течение ближайшей пары дней. Юристов, желающих принять участие в деле, он попросил связаться с компанией по адресу info@telegram.org.

Дуров сообщил потенциальным участникам группы, что штраф был наложен на мессенджер за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к ключам шифрования, а значит — и к переписке пользователей Telegram. По его мнению, требования ФСБ «нереализуемы технически», а кроме того, нарушают положения Конституции России.

Вопреки Конституции

«Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», — процитировал Дуров Конституцию. Далее он пояснил, что Конституция стоит выше других российских законов, которые лишь уточняют ее положения.

«Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией», — заключил Дуров.

Павел Дуров призывает юристов к борьбе за Конституцию

В комментариях под постом несколько пользователей «Вконтакте» изъявили готовность поучаствовать в деле. Также участники дискуссии критиковали предписание Мещанского суда и обсуждали Конституцию России.

Решение суда

Ранее сегодня стало известно, что мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы постановил взыскать с компании Telegram Messenger LLP, базирующейся в Лондоне, штраф в размере 800 тыс. руб. Причиной послужил отказ компании предоставить данные, необходимые для дешифровки сообщений в мессенджере Telegram. Решение было вынесено судьей Юлией Данильчик, представители Telegram на заседании не присутствовали.

Согласно материалам дела, 12 июля 2017 г. ФСБ запросила у компании данные по учетным записям шести пользователей, потребовав предоставить эту информацию до 16 июля. После того, как Telegram Messenger LLP никак не отреагировала на запрос, ФСБ предупредила компанию, что намерена обратиться в суд по вопросу нарушения федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации. Протокол о нарушении был составлен 14 сентября.

Публикация Дурова в соцсети «Вконтакте»

Вынося вердикт, судья руководствовалась частью 2.1 статьи 13.31 Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает ответственность за «неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

Требования к организаторам распространения информации

Под определение организатора распространения информации подпадают социальные сети, почтовые сервисы, мессенджеры, интернет-магазины с отзывами, платформы для блогов, облачные сервисы с коммуникацией и т. п. С 1 августа 2014 г. вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», утвердившие регистрацию организаторов распространения информации в специальном реестре. Порядок ведения реестра был определен Роскомнадзором в декабре 2014 г.

Закон требует, чтобы организаторы распространения информации в течение года хранили данные о фактах передачи электронных сообщений через их системы. К этим данным относятся сведения о пользователях, которые отправляли и получали эти сообщения – например, сетевой адрес, регистрационные данные и данные, автоматически передаваемые по протоколу.

Кроме того, компании должны в течение полугода хранить передаваемый контент — текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиоматериалы. Все эти данные сервисы обязаны предоставлять «уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ». Если организаторы распространения информации шифруют сообщения, то они должны также предоставлять органам средства дешифровки.