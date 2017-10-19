Microsoft скрыла похищение своей базы данных
Пятеро экс-сотрудников заявили о взломе базы Microsoft
Пять бывших сотрудников Microsoft независимо друг от друга заявили агентству Reuters, что секретная база данных корпорации о неисправленных уязвимостях в ее ПО была взломана в 2013 г. За взломом предположительно стояла APT-группировка Wild Neutron, атаковавшая также Facebook, Twitter, Apple и другие ИТ-компании Кремниевой долины.
В начале 2013 г. Microsoft коротким сообщением подтвердила, что некоторое количество ее компьютеров стали жертвой атаки, но тогда представители компании заявили, что у них «нет сведений об утечках пользовательских данных».
Пользовательские данные действительно едва ли интересовали тогда злоумышленников. База данных хранила сведения о критических и не исправленных еще уязвимостях в Windows и других программах Microsoft.
«Информация об уязвимостях нулевого дня в популярном ПО является предметом самого пристального интереса со стороны всевозможных хакеров, будь то обычные преступники или специалисты, работающие на правительство, - считает Валерий Тюхменев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - А программы Microsoft безусловно относятся к числу самых распространенных в мире. Это означает, что потенциальный ущерб от недостаточно надежной защиты базы данных об уязвимостях Microsoft может быть огромным. Достаточно вспомнить ситуацию c шифровальщиком WannaCry, использовавшим для своего распространения эксплойт, похищенный из АНБ».
скрыла от пользователей факт взлома своих серверов группировкой Wild Neutron
Как утверждают бывшие сотрудники Microsoft, все эти уязвимости были, вероятнее всего, исправлены в течение последующих месяцев. Однако у злоумышленников вполне могло быть время воспользоваться всеми этими уязвимостями.
Повод скрывать
Бывшие правительственные чиновники США, с которыми общались корреспонденты Reuters, опасаются, что хакеры могли получить доступ в сети правительств и крупных корпораций, благо Windows и другие программы Microsoft используются повсеместно.
Microsoft крайне сдержанно комментирует ситуацию, предпочитая давать краткие ответы общего характера. «Наши эксперты по безопасности активно отслеживают киберугрозы, что помогает нам выставлять приоритеты и принимать надлежащие меры для защиты клиентов», - заявила пресс-служба компании.
Бывшие сотрудники корпорации, однако, заявили, что Microsoft активно мониторила ситуацию со взломами других компаний, - и не нашла признаков использования хакерами утекших данных. То есть, «баги», уже известные Microsoft, но еще не исправленные, действительно использовались в ходе атак, но получить сведения о них киберпреступники могли где-то в другом месте. Это и стало поводом скрыть от широкой общественности информацию о взломе.
Трое из бывших сотрудников Microsoft полагают, что сведения из базы данных об уязвимостях могли быть использованы позднее. Патчи редко устанавливаются сразу же после выпуска, особенно в корпоративной инфраструктуре, где обновлять приходится разом тысячи машин, а это значит, что у преступников могло быть достаточно времени для проведения своих атак.
«Главный вопрос в данной ситуации, это имела ли корпорация Microsoft право и основания замалчивать атаку, которая потенциально могла бы затронуть интересы миллионов людей, - комментирует Валерий Тюхменев. – По законам США и Европы публиковать информацию об успешных кибератаках необходимо, если имеет место утечка персональных данных клиентов. В данном случае ее не произошло, зато были похищены сведения, с помощью которых были впоследствии проведены не одна и не две успешных атак на другие компании. Microsoft стоило бы раскрыть всю информацию о взломе».