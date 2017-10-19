Программа для Путина: Обязательная предустановка отечественных антивирусов

Программа «Цифровая экономика» предполагает ряд мер по усилению импортозамещения в сфере ИКТ. Планируется создать меры для приоритетной закупки отечественного софта, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, разработать основные виды общесистемного и прикладного ПО и обязать осуществлять предустановку российских антивирусов на все компьютеры.

«Цифровая экономика» на российском оборудовании

Программа «Цифровая экономика», подготовленная Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина и утвержденная правительством, содержит целый ряд мер по развитию импортозамещения и технологической независимости России в сфере ИКТ. Эти предложения содержатся в разделе «Информационная безопасность».

Согласно программе, в начале в 2018 г. должен быть создан Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. По поручению Путина от 2016 г. в России уже был создан один центр компетенций по импортозамещению в области ИКТ, который возглавил бывший замминистра связи Илья Массух. Массух пояснил CNews, что в программе речь идет как раз о его центре.

Далее будут приняты нормативные акты, определяющие описания типовых объемов закупок компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования. Также законодательно будут закреплены нормы, обеспечивающие при осуществлении государственных и муниципальных закупок преференции для данных типов оборудования отечественного производства.

В начале 2019 г. будут законодательно установлены требования к использованию отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных. Планируется разработать и внедрить модель центра обработки данных (ЦОД), на котором обеспечено преимущественное использование данных видов оборудования отечественного производства.

До конца 2020 г. будет создана система стимулов для приобретения и использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования российского производства. Тогда же, как ожидают авторы программы, российские компании-производители соответствующих видов оборудования будут использовать преимущественно отечественные комплектующие, включая электронную компонентную базу.

Отечественное общесистемное и прикладное ПО

В области программного обеспечения в начале 2018 г. планируется провести анализ существующей системы использования программного кода, полученного в рамках госзаказа, и сделать данную систему эффективной к началу 2019 г.

В течение 2018 г. госорганы могут полностью отказаться от зарубежного офисного, бухгалтерского и антивирусного ПО

Также планируется принять нормативные акты, определяющие описание типовых объектов закупок ПО, и законодательно принять требования к устойчивости и безопасности ПО органов государственной власти и организаций различных организационно-правовых форм, включая обеспечение контроля за их соблюдением.

В нормативной базе должны быть закреплены условия функционирования отечественных и зарубежных ИТ-компаний, обеспечивающие реализацию национальных интересов России, в том числе в целях противодействия монопольной деятельности и злоупотреблению реализаций прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В 2019 г. должны быть созданы система система стимулов использования национальной платежной системы хозяйствующими субъектами.

Согласно программе, в 2020 г. будет создано отечественное общесистемное и прикладное ПО, включая операционные системы, системы управления базами, офисное и иное прикладное ПО (прототипы данного ПО должны будут появиться еще до конца 2018 г). Параллельно должны быть созданы механизмы стимулирования использования отечественного ПО всеми участниками информационного взаимодействия. Массух ожидает, что в течение 2018 г. госорганы практически полностью откажутся от зарубежного офисного, бухгалтерского и антивирусного ПО.

Обязательная предустановка отечественных антивирусов на все компьютеры

В сфере информационной безопасности в начале 2018 г. для инвестиционной поддержки будет определен перечень перспективных информационных технологий в области информационной безопасности, в том числе средств обеспечения информационной безопасности.

В начале 2019 г. будет создана система добровольного декларирования уровня безопасности продуктов и услуг ИКТ («Декларация информационной безопасности»). Тогда же будет создана система стимулов создания российской продукции в области информационной безопасности и увеличения ее доли в условиях цифровой экономики

Во II квартале 2019 г. будет законодательно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории стран Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС).

Во II квартале 2020 г. будут разработаны национальные стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, системах виртуальной и дополненной реальности и технологий искусственного интеллекта.

В том же году будет обеспечен контроль применения и развития перспективных технологий идентификации участников информационного взаимодействия, включая технологии биометрической идентификации, многофакторной идентификации на основе ЕСИА и иных технологий идентификации.

Международные стандарты с учетом интересов России

До конца 2020 г. будут обеспечены условия продвижения отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом и разработаны проекты изменений в национальные стандарты в сфере информационной безопасности в целях их гармонизации с международными, региональными и отраслевыми. Параллельно будет создан механизм участия российских экспертов в деятельности международных организаций, разрабатывающих стандарты в данной области.

В 2021 г. будет создана система подготовки квалифицированных специалистов в области информационной безопасности в объеме, достаточном для нужд рынков цифровой экономики. К 2024 г. будут разработаны механизмы государственного содействия росту рынка услуг по страхованию информационных рисков.

Координация усилий в рамках ЕАЭС

Еще один пункт программы - создание основы для построения доверенной среды Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечивающей коллективную информационную безопасность. С этой целью будет проведен анализ нормативного регулирования в части установления критериев происхождения ПО, компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования межгосударственными органами ЕАЭС.

Стандарты в сфере информационной безопасности в рамках ЕАЭС будут гармонизированы. А со II квартала 2020 г. будут проводиться учения ЕАЭС в области информационной безопасности.