Худшим антивирусом для Android стал антивирус Google

Тестовая лаборатория AV-Test поставила удручающе низкую оценку защитному средству Google Play Protect. В рейтинге антивирусов для Android он занял последнее место, поскольку ему удалось перехватить только две трети новых вредоносных программ.

Тест для самого слабого

В ходе первого независимого тестирования, проведенного лабораторией AV-Test, антивирус Google Play Protect смог перехватить всего лишь 65,8% совершенно новых вредоносных программ, и с трудом выявил 79,2% вредоносов, которым исполнился один месяц.

В результате по обеим категориям Play Protect оказался в самом низу рейтинга.

Play Protect - собственный защитный сервис, с помощью которого постоянно сканируются все приложения, опубликованные на Google Play Store. Проверке также подвергаются приложения, установленные на пользовательских устройствах: с версии Android 8.0 Oreo Play Protect является компонентом мобильного приложения Google Play для конечных пользователей.

Всего тестированию подверглись 20 мобильных антивирусов. Шесть из них успешно перехватывали 100% новейших вредоносов, ещё восемь справились на 99%.

13 из 20 защитных решений перехватили все вредоносные программы «месячной давности», и, кроме Google Play Protect, никто не показал результаты ниже 93%.

Антивирус для Android Google Play Protect стал последним в рейтинге AV-Test,

сумев перехватить лишь две трети новых вредоносных программ

Несмотря на все парадные маркетинговые реляции о том, что этот инструмент обеспечивает «идеальную» защиту, результаты Play Protect оказались откровенно слабыми.

Все и сразу

Слабые показатели Google Play Protect могут быть связаны с тем, что его разработчики попытались напичкать его всеми возможными функциями сразу: здесь и антивирус на базе алгоритмов машинного обучения, и средства безопасности для браузеров, и удалённые средства блокировки устройств в порядке защиты от кражи, и другие инструменты.

Возможно, разработчики не смогли или не успели реализовать всё на том уровне качества, который необходим для подобного решения.

Ситуация c Google Play Protect очень напоминает историю Windows Defender, собственного антивируса Microsoft, первая версия которого появилась в середине 2000-х годов. Тогда Windows Defender тогда он получил самые низкие оценки при тестировании. Сегодня он вполне может потягаться по эффективности с ведущими антивирусными решениями (даже если не учитывать, что он поставляется в качестве компонента операционной системы Windows 10 и уже в силу этого обладает немалыми преимуществами).

Вполне вероятно, что после такого неудачного старта Google начнёт активно совершенствовать своё защитное решение.

«Google Play Protect тестировался AV-Test впервые, и, похоже, это классический пример, когда первый блин оказывается комом, - считает Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы сможем наблюдать стремительную эволюцию Google Play Protect, тем более, что Google в последние годы прилагает немало усилий для усовершенствования Android именно в плане безопасности».