В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур
Крупнейшие игроки российского и мирового ИТ-рынка поделятся в рамках CNews FORUM 2017 своим видением тенденций развития цифровой экономики. Ключевое ИТ-событие года состоится 9 ноября 2017 г., в его работе примут участие более 1,5 тыс. человек.
9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.
Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».
В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.
Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.
В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.
В рамках пленарной части и секции «Госсектор» выступят:
Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД;
Никита Волков , старший вице-президент, и.о. руководителя блока «Технологии», Сбербанк;
Ринат Гимранов, начальник управления ИТ ОАО «Сургутнефтегаз»;
Максут Шадаев, заместитель председателя Правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Алексей Иванов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;
Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;
Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группа компаний CUSTIS;
Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ;
Леонид Юхневич, руководитель ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
Роман Калина, заместитель руководителя ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
Андрей Кошкин, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;
Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;
Юрий Бутенко, начальник отдела информационных технологий, Федеральная служба по аккредитации;
Антон Сурков, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР;
Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист Бизнес Групп»;
Мария Стисон, заместитель генерального директора, «Мегар»;
Николай Подобайло, генеральный директор, «Программный продукт»;
Сергей Кузнецов, генеральный директор, «Юнидата».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.