Вышел в свет 78 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию

Тема 78 номера журнала CNews - цифровая экономика. С начала 2000-х годов в России предпринимаются попытки построить электронное правительство. Сегодня уже можно сказать об определенных успехах и о том, что появилась возможность перехода к цифровой экономике. Также в номере подводятся итоги года в ИКТ-отрасли.

При переходе от привычного экономического уклада страны к новым принципам цифровой экономики роль ведомства-регулятора экономической политики России приобретает новое значение. CNews обсудил с Саввой Шиповым, заместителем Министра экономического развития России, видение начальной стадии внедрения программы «Цифровая экономика», механизмы управления и риски, новые планы министерства по оптимизации контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, а также автоматизацию процессов в МФЦ.

В июле 2017 года правительство утвердило программу «Цифровая экономика», подготовленную Минкомсвязью по поручению президента. Немногим ранее цифровая экономика была включена в перечень основных направлений стратегического развития России до 2025 года. Программа определяет базовые направления, задачи и сроки реализации основных мер государственной политики по развитию цифровой экономики на период до 2024 года. Подробнее об этом в статье «Что известно о «Цифровой экономике»: текущий статус».

Цифровая экономика России создается усилиями государства и бизнеса. Иногда это совместная деятельность, а иногда она выглядит скорее как борьба. За последние годы на этом пути было много событий, которые можно считать ключевыми. CNews отобрал 10 из них, чтобы напомнить, как развивалась цифровизация страны, и оформил в виде линии времени.

Выручка участников рейтинга CNews100 по итогам 2016 г. увеличилась на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларах. Российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса. Детально об этом рассказывает статья «CNews100: ИТ-рынок начинает выход из кризиса».

Эпоха телекома в классическом понимании завершилась. «Война тарифов» закончилась общим поражением – цены достигли исторического минимума, а абоненты не видят разницы между операторами. Однако затянувшийся экономический спад так и не сумел выбить почву из-под ног у крупных игроков, наоборот, они научились адаптироваться и выживать в новых условиях. Операторы осваивают новые рынки, выбирают стратегии с фокусом на цифровизацию и ищут партнеров. Глобальные ИТ-тренды становятся точками роста для телекоммуникационных компаний, а лидеры рынка стремятся вернуть себе славу быстрорастущих и инновационных компаний. Читайте об этом в исследовании «Отечественный телеком вышел из зоны комфорта».

Ситуацию на рынке ИТ-инфраструктуры характеризируют два противоположных тренда: с одной стороны, в результате сложной экономической конъюнктуры заказчики стараются экономить на инвестициях в капитальные системы, с другой стороны, экспоненциальный рост данных требует новых мощностей для их обработки и хранения, что обуславливает спрос на облачные и высокопроизводительные системы. Важной локальной особенностью России также является растущий интерес к китайскому железу и решениям отечественной сборки в результате политики импортозамещения. Об этом – в обзоре «Рынок ИТ-инфраструктуры: стагнация затянулась».

Развитие технологий в последние два десятилетия изменило и простых людей, и бизнес, который на них ориентирован. На какие технологии делают ставку самые продвинутые компании, и какие уже стали повседневностью? Читайте в статье «Ключевые ИТ-тренды: технологии, которые меняют бизнес».

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