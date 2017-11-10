В России готовят налоговые льготы для компаний, занятых информационной безопасностью

В рамках программы «Цифровая экономика» разработаны предложения по поддержке отечественных разработчиков в сфере информационной безопасности. В том числе предлагается создать специализированный технопарк и предоставить компаниям из данной сферы налоговые льготы.

Определить российских ИБ-разработчиков

Проект плана мероприятий раздела «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика», написанной по поручению Президента России Владимира Путина, в числе прочего содержит предложения по созданию стимулов появления российской области в данной области. Документ подготовлен Центром компетенции по направлению «Информационная безопасность», созданному на базе Сбербанка.

Проект плана мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»написанной по поручению Президента России Владимира Путина, предполагает покрытие объектов транспортной инфраструктуры сетями беспроводной связи с возможностью передачи данных. Это необходимо, в частности, для развития «современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий».

В первую очередь, планируется разработать порядок присвоения российской продукции в области информационной безопасности (ИБ) статуса товаров российского происхождения и подтверждения такого статуса. Соответствующий порядок должен быть утвержден правительством.

Далее планируется установить требование о введении в сфере информационной безопасности приоритета для товаров российского происхождения, а также для работ и услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам и услугам иностранного происхождения. Данный приоритет должен иметь отношение к сфере госзакупок и быть утвержден правительством.

Налоговые льготы в сфере информационной безопасности

Параллельно должны быть установлены критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категории российских лиц, осуществляющих деятельность в области ИБ. Критерии следует закрепить в указе Президента России.

В программе «Цифровая экономика», разработанной по указанию Владимира Путина,

предусмотрены льготы для компаний, работающих в сфере информационной безопасности

Для организаций, которые будут удовлетворять заданным критериям, следует предоставить финансовые льготы. В том числе льготы коснутся начисления амортизации на электронно-вычислительную технику, тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование и налога на добавленную стоимость.

Авторы документа приводят в пример господдержку ИТ-компаниям в Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке и в некоторых азиатских странах. Налоговая льгота в Индии - полное освобождение от налога на прибыль на первые пять лет, 50% снижение налога на последующие пять лет и, в случае реинвестирования в основную деятельность, 50% снижение налога на третий пятилетний период. ИТ-компании освобождаются от уплаты налога на имущество в течение пяти лет, а налога с продаж до 10 лет.

Технопарк для информационной безопасности

Другой предлагаемый механизм поддержки – создание национального технопарка в области информационной безопасности. Технопарк должен будет обеспечивать инвестиционный климат за счет поддержки стартапов, направленных на разработку отечественных инновационных продуктов в области ИБ.

Данный проект планируется поручить Минкомсвязи, Минэкономразвития, Ассоциации защиты информации (АЗИ), Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) и Ассоциации региональных служб информационной безопасности (АРСИБ).

Технопарк в области ИБ можно сделать на базе существующих технопарков и Особых экономических зон (ОЭЗ), а также путем объединения ИБ-компаний в ассоциацию. Создание инструментов совместной работы государства и отечественных компаний из сферы информационной безопасности создаст предпосылки для доступности перспективных научных ресурсов, технологий и разработок, полагают авторы документа.

В процесс взаимодействия государства и бизнеса предлагается вовлечь ведущие вузы, готовящих специалистов в области ИБ. Для этого необходимо сделать систему грантов на разработку перспективных средств обеспечения информационной безопасности.

Гармонизация стандартов и расширение системы сертификации

Российские документы в области стандартизации, используемые в целях создания, производства и применения технологий и средств ИБ, должны быть гармонизированы с международными стандартами. Это приведет к росту уровня стандартизации и унификации, снижению себестоимости производства, повышению конкурентоспособности отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

Системы сертификации должны быть распространены на все классы систем защиты информации. При этом должна быть предусмотрена функциональная сертификация для разных классов средств ИБ.

«Сейчас существующие системы сертификации не имеют требований к ряду классов систем защиты информации, - говорится в документе. - Это приводит к тому, что вендоры вынуждены сертифицировать продукцию на соответствие хотя бы чему-нибудь, что не имеет отношение к основной функциональности продукта, а основная функциональность не проверяется».

Также должен быть разработан комплекс мер по расширению двухстороннего трансфера инноваций между организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гражданского назначения, кооперации и сотрудничества предприятий ОПК с малыми и средними предприятия – производителями продукции и разработчиками технологий ИБ.

Это приведет к увеличению использования модификаций технологий общего применения для удовлетворения потребностей обеспечения национальной обороноспобности, усилению конкурентоспособности отечественных разработок общего применения, использующих технологии специального назначения, и повышению эффективности использования бюджетных средств.

В актуальном состоянии должна поддерживаться информационно-аналитическая база научно-технического развития России и зарубежных стран, включая каталогизацию и унификацию технологий, оборудования и материалов в области ИБ. Соответствующая база данных должна быть интегрирована с базами данными органов власти и институтов развития.