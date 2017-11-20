Немецкое правительство приказало отобрать у детей умные часы и уничтожить

Немецкий регуляторный орган запретил использование детских умных часов в Германии. Устройства, которыми дети пользуются в настоящий момент, должны быть уничтожены. Новые модели в продажу не поступят.

Запрет Bundesnetzagentur

Федеральное бюро по вопросам сетей (Bundesnetzagentur) Германии запретило продажу детских моделей умных часов на территории страны, и попросило родителей, купивших своим детям такие часы, уничтожить их. Ведомство рассматривает эти гаджеты как запрещенные прослушивающие устройства. Бюро советует школам внимательнее наблюдать за детьми, у которых они есть.

Bundesnetzagentur является частью Федерального министерства экономики и технологий Германии. Бюро проводит регуляторную политику, касающуюся электрических, газовых, телекоммуникационных, почтовых и железнодорожных сетей. Штаб-квартира регулятора находится в Бонне.

Позиция Евросоюза

Запрет Bundesnetzagentur прозвучал после того, как несколько дней назад Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) официально предупредила пользователей об опасности детских моделей умных часов. BEUC сообщает, что большинство GPS-чипов в этих устройствах имеют уязвимости, с помощью которых хакер может захватить контроль над часами. Напомним, основное предназначение часов — дать возможность родителям отслеживать местоположение ребенка и прослушивать его разговоры по своему смартфону. Кроме того с помощью часов ребенок может позвонить на определенное количество заданных номеров или быстро связаться с родителями в чрезвычайной ситуации.

Германия борется с использованием детских моделей умных часов

BEUC выяснила, что уязвимость GPS-чипа дает хакеру возможность самому прослушивать разговоры ребенка или делать его фото, если часы оборудованы камерой. Кроме того, злоумышленник может отслеживать местонахождение часов по GPS или присылать на смартфон родителей, управляющий часами, неверные координаты. Один из гаджетов, изученных BEUC, передавал незашифрованные данные о местонахождении ребенка на сервер в Китае.

Также BEUC выяснила, что кнопка экстренной связи в часах ненадежна — хакеру не составит труда заменить номер родителей, по которому с помощью кнопки можно позвонить в чрезвычайной ситуации, на свой собственный номер. Наконец, данные о детях накапливают сами производители умных часов, причем условия сбора информации неясны, а у родителей нет возможности прекратить это или удалить уже собранные данные.

Ненадежные производители

В отчете BEUC речь идет о часах таких производителей как Gator 2, Tinitell, Viksfjord и Xplora. Из них только Tinitell выдержал критику. В то же время, часы этой марки имеют меньше функций, чем конкурирующие продукты. Об опасности Gator 2 ранее предупреждал норвежский исследователь безопасности Рой Солберг (Roy Solberg). В феврале 2016 г. тему рисков, связанных с детскими умными часами поднимала ИБ-компания Rapid7.

«Эти часы не должны появляться в наших магазинах», — заявила генеральный директор BEUC Моник Гойенс (Monique Goyens). По ее словам, родители, покупающие своим детям умные часы, чтобы их защитить, в итоге только подвергают детей большему риску. Производителям Гойенс посоветовала ликвидировать уязвимости, пригрозив отзывом гаджетов с рынка.