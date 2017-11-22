Минэк раскритиковал идеи Минкомсвязи о новых ограничениях в Рунете

Минэк не согласился с Минкомсвязи в отношении ограничений на иностранное владение точками обмена трафиком в Рунете.

Иностранцам вход заказан

Минэкономразвития опубликовало негативный отзыв на закон «О связи» ограничивающий иностранное владение точками обмена трафиком в России на уровне 20%. Получивший отрицательный отзыв документ был разработан Минкомсвязи.

Как пишет ресурс «Роем.ру», внесенные поправки Минкомсвязи в закон «О связи» ограничивали иностранное владение точками обмена трафиком в России на уровне 20%.

Ведомство обращает внимание на определения ряда понятий и подчеркивает, что их необходимо доработать. В частности, по его словам, требует уточнения определение «точки обмена трафиком», потому что под такое определение подпадают не только сами точки обмена трафиком, но и операторы связи.

Некоторые подробности

В заключении сказано, что введение запрета на владение точками обмена трафика для операторов с долей иностранного участия в капитале больше 20% необоснованно и экономически нецелесообразно. Так, в случае принятия закона МГТС (подконтрольна МТС) и «Ростелеком» не смогут оставаться владельцами точек обмена трафиком.

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«Оперативно перестроить данную сеть или создать юридическое лицо, отвечающее требованиям проекта акта, в сжатые сроки невозможно», — добавляет ведомство. В итоге операторы связи будут вынуждены либо передавать (продавать) свое имущество «третьим лицам» и заключать договоры с ними, либо с владельцами других точек обмена трафиком.

Отмечается, что из-за предлагаемого регулирования у инвесторов операторов связи возникнут финансовые риски. Ведомство подчеркивает, что в российском законодательстве ограничение в правах иностранных инвесторов предусматривается, только когда это необходимо для безопасности государства или СМИ.

Минэкономразвития заключает, что авторы поправок не провели анализ рынка и не объяснили целесообразность установления двадцатипроцентного барьера. Кроме того, Минкомсвязи не предоставило данные об иностранном капитале в точках обмена трафиком и операторах связи, которые могут организовать такую точку обмена