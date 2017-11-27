«Касперский» создал платформу для голосования на базе блокчейна

Лаборатория Касперского создала блокчейн-платформу Polys, с помощью которой можно провести защищенное электронное голосование. Для обработки голосов платформа использует умные контракты Ethereum. На сайте проекта любой желающий может устроить собственное голосование.

Платформа Polys

«Лаборатория Касперского» запустила платформу электронного голосования Polys, защищенную с помощью блокчейна и шифрования. С помощью платформы можно провести защищенное анонимное голосование с любым количеством участников. Как сообщают разработчики, обработка голосов проходит распределенно, поэтому их невозможно подменить, а о любых нарушениях сразу же узнают все проголосовавшие. Кроме того, они могут проверить, правильно ли были учтены их голоса.

Для обработки голосов Polys использует умные контракты Ethereum. Результаты голосования и другие связанные с ним данные хранятся на устройствах самих избирателей, а не на серверах, что исключает возможность взлома. С целью усиления безопасности блокчейн в Polys зашифрован с применением математических алгоритмов. Благодаря этому голосование проводится анонимно, а его промежуточные результаты никому не известны.

Народное тестирование

Polys может быть использован в некоммерческих организациях, учебных заведениях и компаниях, которые хотят узнать мнение своих сотрудников из офисов в разных городах. Исходный код платформы был выложен для ознакомления на ресурс GitHub. Кроме того на сайте polys.me любой пользователь интернета может бесплатно провести собственное электронное голосование.

«Лаборатория Касперского» предлагает пользователям протестировать платформу для голосования на блокчейне

Организатору голосования на выбор предлагаются три способа авторизации участников. Голосующие могут получить защищенные ссылки на указанные ими электронные ящики или же проголосовать на любом устройстве с помощью уникального кода, сгенерированного платформой. Для открытого голосования используются специальные ссылки или QR-коды — проголосовать может каждый, кто их увидит. Что касается дизайна интерфейса и индивидуальных настроек авторизации, то здесь «Лаборатория» обещает модифицировать Polys под конкретного заказчика. Возможно также интеграция платформы с другими сервисами.

Авторство проекта принадлежит бизнес-инкубатору «Лаборатории» — подразделению, которое работает со стартапами и инновациями, как своими, так и чужими. По словам Вартана Минасяна, руководителя направления по инвестициям и инновациям «Лаборатории», эта команда изучает возможность применения блокчейна и в других сферах. Минасян высказал уверенность, что цифровое общество в будущем будет широко применять электронное голосование.

Что такое Ethereum

Ethereum — это открытая платформа, позволяющая использовать блокчейн вместо традиционной юридической процедуры при проведении денежных и других операций. Идею платформы сформулировал в 2013 г. канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин, основатель журнала Bitcoin Magazine. В июле 2015 г. платформа начала работу.

У платформы есть своя криптовалюта — Ether. Авторы проекта позиционируют ее не только как собственно валюту, а как средство для фиксирования сделок с помощью так называемых умных контрактов. В таком контракте оговариваются условия сделки, и он записывается в блокчейн, что делает безопасным заключение сделки с непроверенным партнером.

Ethereum пережила форк цепочки блоков после того, как в июне 2016 г. хакеры похитили у инвестиционной компании DAO монеты Ether на сумму $50 млн. С помощью форка взлом был «отмотан» назад, средства вернулись к инвесторам. Это была первая в мире операция подобного рода. Часть сообщества с ней не согласилась и отделилась в собственный проект Ethereum Classic.

Технология блокчейн

Блокчейн («цепочка блоков») — это технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin. Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, копии которой имеются во множестве компьютеров пользователей всего мира, что делает ее взлом непосильной задачей. Транзакции записываются в блок с использованием цифровых подписей участников сделки. Чтобы встроить блок в цепочку, применяется идентификатор, рассчитываемый в ходе сложных математических операций.

В течение 2016 г. в блокчейн-стартапы в мире было инвестировано около $500 млн. Это самый высокий показатель за всю историю подобных вложений. В 2015 г. объем инвестиций составил $495 млн, в 2014 г. — $390 млн, а в 2013 г. — $95 млн. Таким образом, в общей сложности с 2013 г. различные блокчейн-решения собрали порядка $1,5 млрд инвестиций. В этот же период разработчиками было получено более 2,5 тыс. патентов на различные технологии в указанной сфере